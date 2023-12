Dale a tu look de Nochevieja el toque que le falta con estas ideas de uñas doradas

Estas ideas de uñas doradas le darán a tu look de Nochevieja el toque que le faltaba a tu look más navideño. Cuidamos nuestra ropa, pero también debemos prestarle atención a la manera en la que cuidamos nuestras manicura o maquillaje. Una buena carta de presentación son unas uñas bien hechas que despierten ese espíritu navideño que no podemos dejar escapar. Toma nota de algunas ideas que te apasionarán y te convertirán en la mejor vestida, peinada y maquillaje de cualquier fiesta, nada más ver tus manos demostrarás mucho estilo.

Estas ideas de uñas para Nochevieja te encantarán

Esta temporada se lleva el dorado, es el color por excelencia de unas jornadas en las que podemos descubrir un tipo de uñas que quedan mejor de lo que nos esperábamos. En general y hasta hace muy poco, el rojo era el color por excelencia de nuestras uñas para estas fechas.

Pero cuidado, eso no quiere decir que sea una moda que dure para siempre, sino todo lo contrario. Puedes conseguir estar a la última si optas por la apuesta definitiva para estos días, un básico que seguro que te apasionará en todos los sentidos. El dorado es un color con el que triunfarás y te verás especialmente bien.

Tus manos cobrarán vida y elegancia si incluyes este color, un tono muy bonito y favorecedor que seguro que te acompañará en muchas ocasiones. Es el color por excelencia de estas fechas en las que queremos brillar un poco más. El tipo de uñas que llevaremos nos acompañará estas fiestas con unas ideas que seguro que te apasionarán.

Las uñas doradas son tendencia

Combina el dorado con el rojo. Si eres de las que no puede dejar el rojo en Navidad, puedes unir ambos tonos, te quedará bien y podrás mostrar unas manos que seguro que parecerán hechas por un profesional, aunque las habrás hecho en casa con todo el espíritu de estos días.

Dale mucho brillo, el dorado no significa necesariamente la llegada de purpurina, puedes aplicar un poco más de brillo que convierta tus uñas en una joya. Es la opción que quizás nunca hubiéramos imaginado, pero se lleva y queda realmente bien con un look básico.

Combina las uñas doradas con un estilismo negro. Si te atreves con el negro no es una mala opción, sino todo lo contrario. Te quedarán unas uñas que parecerán hechas para triunfar en una Navidad en la que tendrás la capacidad de mostrar tu mejor cara en todos los sentidos.

Una manicura francesa con dorado es darle a tu estilismo un acabado de lo más delicado y elegante para estas fechas. Justo lo que estamos deseando conseguir en unos días en los que todo es posible. La combinación del dorado es una de las que marcarán unas fiestas en las que menos es más.

No dudes en incluir brillo dorado y plateado. Puedes empezar a ver tus uñas como la antesala de estas fiestas. Con la ayuda de un tipo de uñas que seguro que acabarán siendo las que marcarán la diferencia. Son días en las que todo vale, porque no incluir algo de plateado a la mezcla.

Atrévete con todo. La navidad es el momento del año en el que creamos unos looks más festivos. Incluidas unas uñas que pueden acabar siendo las que marquen la diferencia. Por lo que podrás lucirte en todos los sentidos, incluso incluyendo algunos dibujos a unas uñas que quedarán de lujo con unos sencillos toques de color o motivos navideños.