El chaleco bordado de Zara que Rocío Osorno nos enseña a combinar: lo necesitamos

En lugar de con una camiseta gastada o de tirantes, como vamos todas a la playa, en las redes de Instagram, Rocío Osorno nos muestra cómo va ella al mar. Bien elegante y sofisticada, con el chaleco bordado de Zara y una falda blanca a conjunto. Verás que, con esta combinación, no te moverás del chiringuito y además tienes lookazo para todo el día. Lleva un bikini color azul para poder adentrarse en el mar cuando apetezca. Si te has fijado en el chaleco, tenemos todas las señas para que sepas cómo es esta prenda que ya debes tener.

El chaleco corto con bordados es ya un must de Zara. No solamente es para la época estival y para bajar a la playa, si no que es factible para cantidad de ocasiones, fiestas, cócteles, cenas y más en todas las épocas del año. En color azul celeste y bordados en blanco, da una nota de color a cualquier época y sienta estupendo con tus jeans favoritos. Es un chaleco corto, abierto con manga sisa y con ese detalle principal de bordados combinados a contraste. Lo tienes en la web de Zara y también en las tiendas a las que puedes ir a diario cerca de casa o de donde estés veraneando.

El chaleco bordado de Zara que Rocío Osorno tiene

Los materiales confeccionados de esta prenda están realmente estudiados. Se confecciona en 100% algodón con forro del mismo material, que contiene al menos 100% algodón de cultivo orgánico certificado OCS.

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Cuáles son sus cuidados

Cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

Se puede usar secadora temperatura reducida

Cómo podemos combinar este chaleco bordado de Zara

Sujetador semitransparente tul ideal para todas las prendas. El precio es de 19,95 euros.

Braguita semitransparente tul en precio de 17,95 euros.

Falda pantalón bordados engomados con precio de 29,95 euros en varias tallas.

Jeans z1975 ancho tiro alto bordados perforados en color claro con precio dentro de Zara de 35,95 euros.

Camisa volantes lazos en color blanco, para poder llevar el chaleco encima. El precio es de 25,95 euros.

Pantalón culotte tiro alto en color blanco su precio es de 29,95 euros.

Cuál es el precio del chaleco bordado de Zara

El precio de este chaleco es de 29,95 euros, y las tallas que están disponibles en su página web van de la XS a la XXL, pero quedan pocas unidades, así que date prisa en tener la tuya si es el chaleco que realmente te gusta.

Otros chalecos que puedes comprar en Zara

Chaleco bordado zw collection en varios colores naranja y marrón. El precio es de 39,95 euros.

Chaleco bordados espejos en color beige y bordados en rosa. El precio es de 22,95 euros en varias tallas.

Chaleco bordado zw collection en color azul y bordados. Su precio es de 39,95 euros en diferentes tallas.

Top punto rayas ideal para otoño. Su precio es de 19,95 euros.

Los chalecos de bordados de Zara, la prenda del momento

Si lo que quieres es estar a la moda, entonces debes tener este chaleco. Porque Zara es conocida por ofrecer una amplia gama de prendas de moda, y los chalecos bordados son una opción popular dentro de su catálogo.

Tales prendas suelen presentar diseños detallados, con bordados que pueden incluir motivos florales, geométricos, o incluso abstractos. Los materiales varían, pero a menudo se utilizan telas de alta calidad como el algodón, lino, o mezclas de poliéster.

Entre otros, los chalecos bordados son la pieza central para un encuentro casual y a la vez cuando debes ir a un evento o fiesta porque ofrecen también elegancia. Con el bañador o bikini debajo, o bien con camisetas o blusas sencillas, dan ese toque siempre bohemio o sofisticado a tu look.

Además del azul y en bordados blancos, Zara cuenta con variedad de chalecos, de diferente colores y tallas. Algunos son cortos y otros más largos para aportar variedad. Si lo que quieres es ya un chaleco de tales características, entonces debes comprar antes de que te quedes sin talla. Sea como sea, mira bien los envíos y también devoluciones de la tienda.