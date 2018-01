El príncipe Guillermo se rapa el pelo y el resultado no es el esperado

La alopecia es uno de los grandes temores de muchos hombres. Para aquellos que no pueden costearse un tratamiento de injertos capilares, las maneras de enfrentarse a esta realidad son de lo más variadas y con resultados bien diferentes. Algunos hombres tienden a negar la realidad y dejar que el pelo crezca para peinarlo tapando las zonas más despobladas. Esta es una de la peores alternativas, ya que cualquier golpe de viento puede poner en evidencia lo que se intenta ocultar. Es por ello que el afeitado completo de la cabeza suele ser la alternativa más sencilla que, además, puede resultar de máxima actualidad si se combina con una cuidada barba. Así, tras años viendo cómo el pelo le clareaba cada vez más, ahora ha sido el príncipe Guillermo el que ha optado por raparse la cabeza, aunque, quizá, el resultado no ha sido el óptimo.

El duque de Cambridge ha lucido su recién estrenado look durante una visita a un hospital infantil en Londres, donde se ha podido comprobar el efecto del pelo rapado en la cabeza del futuro soberano del Reino Unido. Aunque desde hace tiempo se esperaba que la estilosa Kate Middleton aconsejara a su marido sobre este cambio de imagen, el resultado no ha resultado del todo óptimo, debido a que los laterales de la cabeza no se han afeitado completamente.

Al no tener prácticamente nada de cabello en la parte superior de la cabeza, el efecto del nuevo look del príncipe Guillermo resulta algo anticuado y poco favorecedor para un hombre de 35 años. Veremos si, una vez tomada la decisión de llevar el pelo rapado, termina por pulir su estilo con un corte más apurado y, quizá, una estudiada barba.

