Las navidades están a la vuelta de la esquina y nunca mejor dicho. Una de las tradiciones que se suelen realizar en esta dulce época del año es la del amigo invisible. Un juego entre familiares y amigos que consiste en regalar a la persona que nos haya tocado en el sorteo previamente realizado. Además, como una de las reglas se suele pactar el importe del obsequio. En muchas ocasiones los regalos suelen ser amoldados a todo lo low cost y es por eso por lo que te vamos a dar unas ideas para regalar los mejores productos beauty a bajo coste.

Como no podía ser de otra manera, Mercadona ofrece los mejores productos por menos de 10 euros y según las expertas en cosmética son de los mejores que han probado. En primer lugar, la marca de supermercados, que también tiene una línea de maquillaje concreta (Deliplus) ha lanzado unos correctores de ojos en diferentes tonos por menos de cuatro euros.

Sin duda un must have para cualquier situación, bien sea para lucir un make up elaborado o uno más casual para el día a día. Además, este tipo de productos suelen durar bastante tiempo, por lo que no habrá que comprar otro, probablemente, hasta dentro de por lo menos dos o tres meses. Una maravilla.

Dentro de Deliplus hay iluminadores, labiales, bases de maquillaje, pero también sombras de lo más ideales. Una de las paletas que no pueden faltar en tu neceser y que es idónea para regalar la paleta rostro completo Éclat Deliplus que contiene polvo claro, oscuro, colorete e iluminador. Varios básicos estéticos en un mismo estuche, que se convertirá en tu nueva obsesión y en la de la persona a la que se lo regales.

Saliendo de la gama de productos de Mercadona nos encontramos con Kiko Milano, otra de las firmas ideales a la hora de adquirir maquillaje para el rostro. Uno de los best seller es el iluminador. Holidays Gems Sparkle Drops que se dosifica por un cuentagotas, es decir, a diferencia de los de polvos estos hay que aplicarlos de otra manera, también muy sencilla. El color dorado dará un efecto glow a tu piel que dejará encandilado a todo el mundo. Este producto tiene un precio de 13,99 euros y sí, es perfecto para sorprender en el amigo invisible.

Sea como fuere, Mercadona y Kiko Milano pueden evitarte todos los quebraderos de cabeza en relación a las opcioens que tienes para regalar, ya que mucho de los productos que ofertan no superan los 15 euros.