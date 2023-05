Las alpargatas por las que suspiran las pijas madrileñas están en Stradivarius

Si has estado buscando nuevo calzado para lo que resta de la primavera y el verano, habrás notado que casi todos tienen tacón. Aunque para la mayoría de las mujeres eso no es un problema, puede que estés interesada en encontrar una opción distinta. Suponiendo que así sea, estas alpargatas por las que suspiran todas te encantarán. Son destalonadas de Stradivarius y las debes conocer.

Hablamos de unas alpargatas de color beige que combinarán fácilmente con cualquier look que hayas elegido para ese día especial. Por su tono claro y su diseño elegante, vas a poder llevarlas con outfits informales como formales; en eventos diurnos o nocturnos.

Las alpargatas por las que suspiran todas

Detalles y accesorios que destacan

Si echamos un vistazo al estilo de estas alpargatas, nos encontraremos con un detalle de puntera y suela de yute. Junto a ellos, un cierre mediante hebilla que no sólo le da un aspecto interesante sino que también resulta cómodo al utilizarlas.

Pasando al material de confección, hallamos que el corte es 92% poliuretano y 8% poliéster mientras que el forro es 100% poliéster. Esto es importante porque son telas sensibles, que necesitan de cuidados muy específicos para mantenerse en un estado perfecto.

Recomiendan no lavarlas ni aplicarles lejía o blanqueador. Tampoco puedes plancharlas ni lavarlas en seco. Y no uses la secadora. Siempre que tengas dudas, puedes consultarte a la propia Stradivarius o buscar tutoriales en Internet para una conservación ideal.

Precio y métodos de pago

Disponibles en tallas de la 35 a la 41, estas alpargatas tienen un precio de 25,99 euros. Invirtiendo una cantidad mínima de dinero adquieres un producto versátil, de esos que eliges cuando no sabes qué ponerte.

Puedes pagar tu compra con el método de pago con el que te sientas más cómoda, ya que la firma acepta todos los populares. Desde tarjetas Visa, MasterCard y American Express hasta plataformas como Bizum, PayPal, Affinity Card. O con tu gift card.

Envíos y devoluciones

En Stradivarius los gastos de envío a las tiendas son totalmente gratuitos, así que puedes recogerlo sin costes extras en pocos días. Mientras, si seleccionas tu envío a un punto de recogida o a domicilio será gratuito para pedidos a partir de 30 euros. en caso contrario, tienes que pagar un adicional de 3,95 euros para los envíos estándar a domicilio o de 5,95 euros para los envíos express a domicilio.

Por lo demás, tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución.