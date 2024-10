Acaba de llegar a Zara y ya es la prenda más viral de la temporada: está volando

Zara tiene en esta prenda la más viral de la temporada, acaba de llegar, pero ya está volando de las tiendas. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en llenar nuestro armario de buenas sensaciones y de prendas que se adapten a nuestras necesidades. Toca buscar algunas piezas que acabarán convirtiéndose en las más deseadas del momento, de un otoño en el que la moda se convierte en un elemento esencial.

Empezamos la temporada con todo un clásico que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Una opción de lo más recomendable que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Tocará visualizar un cambio de ciclo en el que incluimos una prenda que seguro que nos dará más de una alegría. Toca atender una serie de detalles que quizás hasta ahora no habíamos esperado. Cuando llega el frío, una buena chaqueta es un elemento indispensable que debemos empezar a poner en práctica y que seguramente nos sacará de más de un apuro. Está volando de las tiendas, no te pierdas la prenda más viral del momento.

Zara tiene una de las novedades del momento

Aunque no lo parezca en algunos puntos de España, estamos ya en un mes de octubre en el que las temperaturas empezarán a ser las que marquen un antes y un después. Por lo que, deberemos ver qué es lo que acaba pasando en el exterior de nuestra casa y en nuestro armario.

Las piezas más virales del momento las tiene Zara, siendo una de las marcas low cost que se convertirá en una de las más visitadas del año. Sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en lo que llega, en darle a nuestro armario el toque de elegancia, pero también un elemento práctico que nos falta.

El frío nos invita a ir en busca de una buena chaqueta o abrigo. Siendo esta la mejor carta de presentación posible en todos los sentidos. Tenemos que buscar una manera de apostar claramente por una serie de detalles que serán los que marcarán un antes y un después.

Sentirnos cómodas con una chaqueta es algo que debemos empezar a hacer y lo haremos de la mano de una marca tan especial como Zara. Hay una prenda de la nueva colección que se ha convertido en viral.

Esta es la prenda más viral de la temporada

Esta chaqueta no es una pieza cualquiera, forma parte de una nueva colección que nos traslada al pasado de la mano de una serie de detalles que puede ser el que marque un antes y un después. Es hora de apostar claramente por unas piezas que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Tal y como nos explican desde el Ministerio de Cultura, estamos ante una levita, una prenda con mucha historia: «La levita, una de las prendas más características del Romanticismo, tiene su origen en el riding coat o redingote inglés, chaqueta utilizada para montar a caballo. Fue introducida en nuestro país por los currutacos hacia 1800. En los años 30 la levita se convierte en la chaqueta por excelencia de la élite burguesa política, social y profesional. Era estrecha marcando la cintura, y corta hasta las rodillas. Los caballeros la usaban para hacer y recibir visitas, así como para las ceremonias de mañana y tarde. Se llevaba durante todo el año y se realizaba en diferentes telas, principalmente paños y lanas de calidad que se adaptaban a las distintas estaciones».

Zara trae al año 2024 una prenda de esas que impresionan a primera vista: «Chaqueta levita confeccionada en hilatura de lana 100%. Cuello solapa de muescas y manga larga acabada en abertura. Bolsillos con solapa en delantero y de vivo en pecho. Forro interior a tono. Cierre frontal cruzado con botones metálicos en relieve».

En un color que combina con todo y con una serie de detalles que harán realidad una serie de detalles que son claves. No puedes dejar escapar este tipo de prenda que acabará convirtiéndose en una de las más especiales de todos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a gestionar algunos elementos que son claves.

Una prenda viral que nos traslada al pasado y lo hace con uno de esos diseños que impresionan a simple vista. Si estás pensando en conseguir un tipo de prenda de esas que te abrigarán esta temporada y las que están por llegar, no lo dudes, Zara tiene la mejor de todas ellas. Una pieza increíble que acabará marcando una diferencia significativa.

Hazte con ella rápidamente, literalmente está volando de las tiendas y de la página web de Zara. Hecha de lana y por un precio de sólo 129 euros, es una opción de lo más recomendable para estos días.