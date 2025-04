Esto es lo que hacía la Reina Sofía el día que vieron la luz las fotos de Leonor

La publicación de las fotografías de la princesa de Asturias en bikini en una playa de Uruguay disfrutando de un día de descanso junto a sus compañeros han generado un gran revuelo tanto en España como fuera de nuestras fronteras. A sus 19 años y centrada en su formación militar, es la primera vez que se ve a Leonor en traje de baño, de ahí el gran interés por las imágenes.

La Casa de S.M. el Rey no se ha pronunciado sobre este reportaje, como sí que lo hizo con las fotografías filtradas de las cámaras de seguridad de un centro comercial de Punta Arenas. En este caso la situación es diferente ya que las imágenes de Leonor en bikini han sido realizadas por fotógrafos, mientras que las de Chile quebrantaban la legislación del país.

La princesa Leonor en Montevideo. (Foto: Gtres)

Desde que vieron la luz las fotografías la Reina Letizia no ha tenido actos oficiales, por lo que no se le ha podido recoger su reacción. El Rey Felipe VI sí que ha tenido algunos compromisos oficiales. Por ejemplo, el mismo día de la publicación del reportaje reapareció en un acto en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, pero no hizo declaraciones sobre las imágenes, ni tampoco sobre la reciente controversia que afecta al Rey Juan Carlos y a Miguel Ángel Revilla.

La reaparición de la Reina Sofía

Además de al Rey, a quien sí que se ha podido ver es a la Reina Sofía. La madre de Felipe VI no tenía ningún acto institucional en el marco de la agenda de la Casa de S.M. el Rey, pero sí que ha participado en una cita relacionada con la Fundación Reina Sofía. La abuela de la princesa de Asturias compagina sus compromisos como miembro de la Familia Real con las actividades de su fundación, con la que está muy comprometida desde hace décadas.

En este caso, doña Sofía se ha trasladado hasta la localidad madrileña de Arganda del Rey. Allí ha visitado junto al alcalde, Alberto Escribano, los terrenos que el ayuntamiento tiene en el barrio del Puente de Arganda, con el objetivo de seguir trabajando y dando pasos en el proyecto que tiene en común Arganda del Rey y la Fundación Reina Sofía para la construcción de un centro de protección animal.

Según ha trascendido, la Reina Sofía y el alcalde han estado paseando sobre los terrenos en los que se va a construir el centro y han estado conversando sobre las posibilidades de edificación y el entorno natural, además de otros aspectos como la buena comunicación con una de las principales autovías, lo que facilitará mucho el transporte de los trabajadores y los visitantes en el futuro. «Nos hemos puesto a total disposición de la Reina Sofía, de la Casa Real de España y de la Fundación Reina Sofía para sacar adelante este proyecto común. Hemos comprobado con su Majestad la idoneidad de los terrenos para la construcción del Centro de Protección Animal proyectado y seguiremos dando pasos adelante en los próximos meses», ha dicho el alcalde.