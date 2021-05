Vendidas por 63.000 euros las joyas ‘clon’ de la infanta Cristina

Hace unos días saltaba la sorprendente noticia: una casa de subastas suiza tenía entre sus lotes unas joyas que llamaban la atención, además de por su ostentosidad, por ser iguales a unas que tiene la infanta Cristina. Por supuesto, fueron muchos los que se llegaron a preguntar si esas serían las joyas de la infanta, que quizás cansada de ellas y viendo que no las utilizaba decidía deshacerse de ellas y buscarles un nuevo dueño. Eso, por supuesto, no ha se ha confirmado y el hecho de que la casa de subastas sea Suiza, donde reside, no hace más que aumentar una intriga que posiblemente sea perpetua.

Aun así, este 13 de mayo el lote ha salido a subasta y el resultado que ha obtenido no ha estado nada mal. El precio de salida del conjunto era de 43.792 euros y, si bien se estimaba que podría alcanzar los 70.000, finalmente su nuevo propietario ha pagado por ellas unos nada desdeñables 63.000 euros.

Se trata de un con junto de tres piezas firmado por Mouawad, una marca Libanesa compuesto por un collar de unos 40 cm de diseño pergamino engastado con rubíes de talla calibre, baguette y oval, resaltados con diamantes de talla brillante; una pulsera a juego y dos pendientes con herrajes abisagrados. Por su parte, doña Cristina lo recibió como regalo por su boda con Iñaki Urdangarin.

Durante el paso de los años, la hermana de Felipe VI ha llevado el conjunto -en completo o separado- en varias ocasiones, como por ejemplo en mayo de 2014 durante la cena previa a la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson, que este mismo jueves celebran su aniversario número 17. Un año después volvió a sacar parte del lote de su joyero, concretamente los pendientes y la pulsera, para asistir a una recepción junto a sus padres, su hermano Felipe y su cuñada la reina Letizia. En aquel momento, la infanta Cristina estaba embarazada de su hija Irene. Por su parte, el collar lo ha lucido tan solo una vez -al menos de manera pública-, con motivo del 50 cumpleaños del rey Felipe de Bélgica.

Mouawad es una de las joyerías más conocidas de Ginebra y Dubái, donde cuentan con un gran éxito y renombre. Además de haber firmado piezas de los joyeros reales, desde el año 2019 es la casa encargada de realizar las coronas que lucen las ganadoras de Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA. Si bien es conocida en todo el mundo, gran parte de su clientela se encuentra en Oriente, de ahí que se especule que el conjunto de la infanta Cristina sea una regalo de una casa real Árabe, pues tanto el color como el corte de las piezas es muy del gusto de los royals de esa parte del mundo.