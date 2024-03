La herencia que la infanta Cristina ha recibido en vida de la reina Sofía

La relación entre la infanta Cristina y la Reina Sofía es tan buena que ha sido la primer en heredar. No se trata de algo material, pero es muy importante para ella. La hermana de Felipe VI ha adquirido los mismos valores y convicciones que su madre, por eso es vegetariana. Este descubrimiento lleva el nombre de Pilar Eyre, quien consiguió la información de una forma mu curiosa.

La periodista, especializada en Familia Real, se enteró de donde se alojaba la infanta antes de instalarse en Barcelona. Eligió un hotel de la Ciudad Condal donde estaban permitidos los perros. Fue así como Pilar Eyre confirmó sus sospechas: la infanta, igual que doña Sofía, es animalista y vegetariana.

La Reina Sofía con un panda pequeño/ GTRES

Cristina de Borbón no solo ha heredado de su madre el respeto por los animales. También sus convicciones religiosas. “La infanta Cristina también es religiosa pero lo de las cacerías no, cero, porque ella es vegetariana y animalista”, declara la escritora en uno de sus últimos vídeos de YouTube. Desde hace un año se dedica a publicar contenido en la citada red social y ya tiene más de 100.000 suscriptores.

La infanta Cristina disfruta de su herencia

Gracias a lo que ha aprendido de su madre, quien a su vez se inspiró en los valores que predicaba su progenitora, Federica de Hannover. Esta última acabó viviendo en la India para poder llevar la vida que llevaba años buscando y todo esto inspiró a doña Sofía. Ahora es Cristina la que respeta la naturaleza, de hecho este punto le distanció de Juan Carlos I.

La infanta, cuando salió a la luz la pasión de su padre por las cacerías, se alejó de él. Con el paso del tiempo consiguieron solucionar sus diferencias, prueba de ello es que actualmente mantienen una relación muy estrecha, a pesar de vivir en países diferentes.

La Reina Sofía en el ZOO de Madrid / GTRES

Doña Cristina tuvo un encuentro casual con Pilar Eyre y fue así como la periodista descubrió que la infanta ya había recibido una pequeña herencia. “La conozco porque en el año 92 cuando vino a vivir a Barcelona no tenía todavía casa y se alojaba en el Hotel Hesperia, que ahora ya no existe, que por cierto era un hotel donde se encontraba el Rey Juan Carlos con su círculo de amistades”, empieza diciendo la especialista en el programa La Pr1mera Pregunta.

El encuentro entre Pila Eyre y la infanta Cristina

“Se alojaba en el hotel Hesperia entre otras cosas porque era el único hotel de Barcelona que admitía perros. Ella estaba con sus dos perros y cuando se iba de viaje los perros se quedaban en la habitación, tratados a cuerpo de rey, naturalmente. Por las noches ella iba a pasear por el barrio con sus perros y yo también llevaba al mío”, devela Pilar, quien estaba sorprendida (para bien) de los cuidados que recibían las mascotas de doña Cristina. Poco a poco le fue sacando información, aunque no fue una tarea fácil.

Pilar Eyre posando / GTRES

“Yo hacía ver que no sabía que era la infanta Cristina. Iba con dos tíos como dos armarios al lado y con pinganillo, pero yo como si no existieran e intentaba siempre entablar conversación con ella. Amparada en las sombras de la noche yo creo que ella tampoco sabía que yo era periodista”.

Después de mucho intentarlo, Eyre consiguió el dato que estaba buscando. “Yo intentaba siempre sonsacarle, pero ella siempre muy callada. Al final ya harta de que no me dijera nada, le pinché y le dije: ‘Oye, ¿Estos perros son de caza?’ Me dice: ‘¿Cómo? ¿De caza?’ Sí, parecen como de caza porque eran así como de una raza indeterminada. ‘Nooo, si yo soy contraria a la caza totalmente. Me horroriza la caza, si soy vegetariana como mi madre ‘. Yo haciendo ver que no sabía ni quién era su madre, ni nada”.

Gracias a esto, el lado más desconocido (y humano) de Cristina de Borbón ya forma parte de la esfera pública.