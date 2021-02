Los últimos meses no han sido especialmente fáciles para la Familia Real Holandesa. Entre las críticas recibidas por su presunta irresponsable actitud ante el coronavirus y ahora la cancelación de sus vacaciones de invierno en la estación de esquí de Lech, Máxima y Guillermo no lo han tenido muy fácil, aunque se esfuerzan por que las cosas vuelvan a una cierta normalidad. Por ello, no dudaron en pedir disculpas de manera pública tras el revuelo por su reciente viaje a Grecia y aseguraron que “estaban comprometidos, pero no eran infalibles”.

Sin embargo, no todo han sido males noticias para los Orange. Ahora, una de las integrantes de la familia acaba de recibir una importante alegría. Se trata de la sobrina de los Reyes, la condesa Eloise, hija del príncipe Constantín y la princesa Laurentien. Tal como ha confirmado ella misma a través de su cuenta de Instagram, la joven ha sido nominada a los premios Nickelodeon Kids ‘Choice Awards, que se celebran el próximo mes. La sobrina de Máxima de Holanda está nominada en la categoría de estrella holandesa favorita y competirá contra los youtubers el NikkieTutorials y Nienke Plas, la cantante Numidia y el cantante Rolf Sanchez.

«¡GUAU! Estoy nominada al Nickelodeon Kids Choice Award como estrella favorita de NL», ha escrito la joven en su perfil de la conocida red social. «Esto es tan genial y realmente un sueño de mi infancia. Es increíble. No puedo creerlo», ha revelado antes de animar a sus seguidores a que la voten a través de dos enlaces que ella misma ha compartido.

Es la primera vez que un miembro de la Familia Real se encuentra nominado para un premio de estas características. La Condesa, que el pasado año cumplió los dieciocho años, es una de las personalidades más activas en redes sociales, con más de doscientos mil seguidores con los que no duda en compartir detalles de su día a día, lo que la ha convertido en una de las influencers más destacadas de su generación.

La entrega de los premios Nickelodeon Kids ‘Choice Awards se celebrará el próximo 13 de marzo en la ciudad de Los Ángeles. Un día después, se retransmitirá la ceremonia en Holanda y se darán a conocer los nombres de los ganadores de esta edición.

Además de esta esperada nominación, la Condesa tiene importantes proyectos para los próximos meses. Tal como ella misma anunciaba a través de las redes, tiene previsto publicar un libro en el que va a ofrecer consejos de estilo de vida, sobre todo cuestiones de alimentación, moda y accesorios.

A pesar de que gran parte de su actividad la lleva a cabo a través de la red, hace algunas semanas, Eloise se sometió al reto de pasar veinticuatro horas de desconexión celular. Una iniciativa de la mano de una conocida publicación que animaba a los lectores a desconectarse por un día: «fue un día, así que no tiene tanto efecto como una semana o un mes», reveló la sobrina de Máxima de Holanda en sus stories. “Pero fue bueno hacerlo. Tenía que aprender a ver si era capaz y estuvo muy bien », reveló la Condesa. De hecho, tiene pensado hacerlo más a menudo como forma de concentrarse más en ella misma. Sin duda, la joven es la verdadera royal 3.0. del clan de los Orange.