Han pasado casi tres meses desde que Genoveva Casanova decidera retirarse del foco mediático tras protagonizar un inesperado reportaje junto a Federico de Dinamarca paseando por las calles de Madrid. El contenido de dichas fotografías generaron, como era de esperar, un sinfín de especulaciones al respecto, las cuales obligaron a la actriz a no dejar rastro de sus pasos. Desde entonces, lo único que ha trascendido es que el palacio de Arabaizenea de San Sebastián, propiedad de Cayetano Martínez de Irujo, ha servido de refugio para Genoveva durante el principio de la tormenta mediática pero, después, nada se ha sabido acerca del paradero de la misma. Hasta ahora, que una conocida revista del país ha desvelado, este miércoles, dónde habría estado la ex concursante de MasterChef Celebrity desde que se alejó del ojo público.

Genoveva Casanova en un evento en Madrid/ Gtres

Según lo trascendido, han sido unos meses muy complicados para la socialité y mientras que se convertía en una de las VIPS más buscadas del momento, su ex marido, Cayetano Martínez de Irujo, le ha abierto las puertas de su casa de la urbanización madrileña de la Finca. Sin duda, este gesto deja entrever que el bienestar de Genoveva es algo que preocupa demasiado al hijo de la duquesa de Alba. Tanto es así que las fiestas navideñas decidieron pasarlas juntos en familia poniendo tierra de por medio con España.

Así lo ha contado en exclusiva la revista Lecturas esta semana, donde aseguran que desde Navidad hasta Fin de Año el ex matrimonio estuvo junto en Kenia, acompañado por los hijos que tiene en común y Bárbara Mirjan Aliende, actual pareja de Cayetano. Durante su estancia en el país africano, se instalaron en la residencia que tiene en propiedad el conde en el lugar citado: una casa de tres plantas con vistas a la playa.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo/ Gtres

Siguiendo estas mismas líneas, una vez allí, todos disfrutaron de unas vacaciones donde realizaron todo tipo de actividades, entre las que destaca un safari por el que pagaron 2.000 euros por persona para poder ver a escasos metros animales como los gorilas. Genoveva viajó hasta Kenia en un vuelo de cuatro escalas para distraer a la prensa y poder mantener en secreto su paradero pero, sin embargo, ni eso habría hecho posible que la intérprete deje de ser una de las grandes protagonistas de la prensa del corazón de las últimas semanas.

Tensión con Bárbara Mirjan Aliende

Cayetano Martínez de Irujo junto a Bárbara Mirjan / Gtres

Tal y como informa Lecturas, la buena sintonía que existe entre Cayetano y Genoveva no sería de agrado para Bárbara, actual pareja del conde de Salvatierra. Y es que la joven estaría molesta porque cree que «Genoveva es la señora de la casa y ella se siente desplazada como una Cenicienta». Es por ello por lo que Bárbara no estaría feliz con la situación ni con el apoyo que ha recibido la actriz por parte de su ex marido desde que saltó por los aires el escándalo de su reportaje con el actual rey de Dinamarca.