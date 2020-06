No ha sido una semana fácil para Terelu Campos, que aún se está sobreponiendo a la noticia de la enfermedad de su amiga Mila Ximénez. Un varapalo para ella y su familia, que el pasado jueves celebraba el 79 cumpleaños de María Teresa Campos aún en shock por el diagnóstico de la periodista sevillana. Y para ‘ayudarla’ en esta semana difícil, el destino y la ruleta de ‘Viva la vida’ decidía que hoy sábado era el día idóneo para que la presentadora se enfrentara a ‘La escalera de las emociones’. Algo que no le ha hecho gracia a Terelu, que finalmente ha accedido a bajar los escalones de la culpa, la decepción, la mentira, el amor y el miedo. Este reto, clonado de la prueba estrella de esta pasada edición de ‘Supervivientes’ es una sección que ha incluido el programa y por la que ya han pasado diferentes colaboradores, entre ellos, Alejandra Rubio. La maternidad, la soledad y la amistad han sido los protagonistas de los escalones gracias a los que Terelu se ha abierto en canal. Pero, ¿qué pasa con el amor?.

El amor es y ha sido una parte muy importante en la vida de la colaboradora, pero el de pareja hace ya cinco años que no tiene hueco en su corazón. Pero no es algo que le importe, y así se lo ha confirmado a Emma García. «Estoy encantada de la vida sola porque tengo mucho amor a mi alrededor», admitía nada más pisar el peldaño. En ese momento la presentadora vasca ha querido saber quién ha sido el amor de la vida de la hija mayor de María Teresa Campos y esta ha sido tajante al responder con un «no se le conoce». Pero más tajante ha sido al explicar qué cualidad destacaría de esa persona y que parece ser que no ha encontrado en los demás hombres que han pasado por su vida: «Tenía principios».

Aún así, el balance que ha hecho de su vida amorosa ha sido positivo: «Me he sentido bien tratada en muchos momentos, pero también me he sentido decepcionada». Hace cinco años de su última relación. El empresario José Valenciano fue su última pareja conocida y estar un lustro sin novio le ha descubierto una nueva faceta que le era desconocida. «Yo siempre he creído que era una tía de pareja, pero he descubierto que se está muy bien sola», ha reconocido con una sonrisa.

Y aunque ha comentado que «la escalera del amor está cerrada con candado», no ha querido dejar pasar la ocasión de explicar qué necesita en una pareja. «Necesito que me den seguridad porque yo estoy llena de inseguridades por las circunstancias de mi vida». Estas inseguridades no han estado siempre presentes. En su etapa en ‘Con T de tarde’, Terelu disfrutaba de un momento pleno en el terreno laboral y también en el sentimental. Fue en esa época cuando tuvo a su hija Alejandra, y ha sido la maternidad la que ha copado el escalón de la culpa. Sincera y emocionada aunque evitando llorar, Campos ha admitido que se siente culpable «por no haber disfrutado más de la vida de su hija». Para ella su hija es el pilar de su vida y en aquel momento compaginar trabajo y maternidad fue sumamente difícil para ella. «Tengo la sensación de que se me han escapado muchas cosas de Alex, pero no vivo con ese peso».