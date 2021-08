Soraya Arnelas está encantada con su segundo embarazo. La artista, que ya es madre de una niña, no duda en compartir con sus seguidores en redes sociales los detalles de esta segunda maternidad, así como dar consejos sobre cómo la está experimentando. Y es que, al margen de su faceta musical, la artista ha conseguido una importante comunicad de followers con los que interactúa de manera habitual y les cuenta los detalles de su día a día, incluyendo, como no podía ser de otra manera, todo lo referente a su embarazo.

En estos momentos, la cantante se encuentra un avanzado estado de gestación. En concreto, ya casi ha cumplido la semana veinte y eso hace que se vaya notando su tripita aunque, en su caso, no es muy abultada. No obstante, eso se debe a su propia genética. Algo que ella misma ha comentado: “es un balón de fútbol, jajajaja”, ha escrito la artista junto a una imagen en ropa interior ante el espejo en la que muestra su tripita, no muy abultada respecto a lo que cabría esperar. “Es verdad que no soy de grandes barrigas, con Manuela no me salió hasta los 6 meses y medio… y esta ha salido antes pero no pinta que va a ser enorme”, ha sentenciado la cantante. Lo que sí ha querido dejar claro es que tanto esta vez como le ocurrió con su primera hija, la barriga tiene forma picuda, lo cual no es una prueba de que vaya a ser un niño, como suele apuntar la filosofía popular: “esta barriguita es más baja debido a la posición de Olivia. Viene acostada y aunque se coloca para salir se descoloca cuando le apetece … Manuela se encajó desde el día 1 y ahí se quedó ,boca abajo y preparara para salir . Esta me está chuleando un poco más. Eso sí, ambas fueron picudas, así es que no os fieís de eso de que las barrigas de las niñas son más redondas…”, ha recalcado.

La artista ha querido compartir algunos detalles más de cómo está viviendo este segundo embarazo con sus seguidores, y también consejos que a ella le vienen bien para cuidarse en esta etapa: “mucha cremita cada día por el tema de las estrías y el picor de la piel”, ha dicho la cantante. Un post que, como era de esperar, ha generado mucho interés entre sus seguidores, que no han dudado en comentarlo y ofrecer más consejos a la cantante.

En medio de la polémica sobre la vacunación del coronavirus a embarazadas, la artista publicaba en su perfil que sí se iba a vacunar antes de dar a luz para evitar sustos y percances: “cada vez hay más estudios y más pruebas de que la vacuna es necesaria”, aseguraba la extriunfita.