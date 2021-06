Sharon Stone ha inaugurado una nueva semana en ‘El Hormiguero’ donde ha estado, de manera virtual, desde su casa de Los Ángeles. La actriz acaba de publicar su biografía, ‘La belleza de vivir dos veces’, y no dudó en charlar con Pablo Motos sobre algunos de los capítulos de su vida. Guapísima, muy simpática y entregada al programa de las hormigas, la estrella de Hollywood relató qué ocurrió antes, durante y después de sufrir un ictus. “Había tenido varios incidentes previos y muchos pensaban que estaba actuando cuando les decía que no me sentía bien”, contó son suma serenidad.

“Tuve una experiencia en la que ves una luz blanca a lo lejos y sientes que te sales de tu cuerpo. Hay gente que piensa que es algo espiritual y otros, que es algo del cerebro. Posiblemente sea una mezcla de los dos”, relató explicando cómo vivió esa experiencia cercana a la muerte.

El derrame cerebral no fue leve, y la protagonista de ‘Instinto básico’ enumeró las secuelas que ha sufrido: “Tuve pérdida de memoria a largo y a corto plazo, perdí parte del oído izquierdo, tampoco sentía la pierna izquierda, tuve problemas de tartamudez y tuve que volver a aprender a andar, a hablar, a leer y a escribir” · Pero también sufrió secuelas estéticas que le dejaron un lado de la cara “bastante caído”. La americana confirmó que es una persona “muy disciplinada”, de ahí que consiguiera recuperarse, aunque hoy en día, sigue trabajando en su recuperación.

Su habilidad desconocida

Se podría decir que una de sus abuelas fue su mentora en algo tan curioso como en ejercer de carterista. “Era irlandesa y todo un personaje. Se le daba genial y me enseñó la técnica. Recuerdo que me decía que para ser la mejor tenía que practicar mucho”, le contó al presentador valenciano incrédulo ante esta anécdota. “Tenía vajillas de todos los hoteles en los que se había alojado”, confesaba riendo y terminó desvelando que ella también lo puso en práctica en una ocasión. “Estando con una amiga en un hotel en Praga me retó a hacerlo. Me dijo que no me atrevería, y cuando nos fuimos a la habitación le había metido la vajilla entera en su bolso”.

Su hermano malagueño

Siendo la primera invitada internacional de la semana, Pablo Motos no desaprovechó la oportunidad de conocer algunos secretos de su profesión. Entre ellas, Sharon Stone recordó cómo conoció a Antonio Banderas, a quien considera su hermano: “Lo adoro”. La actriz contó que cuando el intérprete malagueño llegó a Los Ángeles, ella tuvo muy claro “desde el principio, que iba a ser una superestrella”. Por eso cuando le tocó entregar un Oscar, pidió tenerle de compañero -fue en 1992 cuando dieron el galardón al mejor sonido-. “Me dijeron que no sabía inglés, pero era tan valiente y tan cariñoso, que fue increíble. No olvidaré nunca ese día”.

No solo tuvo ojo con Banderas. La protagonista de ‘El especialista’ también supo ver el talento de Leonardo DiCaprio, con quien contó en la película ‘Rápida y mortal’. En ella, además de ser la estrella principal, Sharon también era la productora del filme: “Por aquel entonces la gente no le veía como una estrella, pero yo sí. Tenía ese talento especial y único”, admitió.