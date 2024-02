La Reina Sofía, volcada con las enfermedades renales en su último acto

La Reina Sofía ha vuelto a obtener protagonismo en la agenda real. Abriendo la semana, la madre del Rey Felipe VI ha inaugurado este lunes el nuevo centro de diálisis ‘Los Llanos III’ de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo en Alcorcón. Se trata de un espacio diseñado con el propósito de acercar el tratamiento a las personas con enfermedad renal de la Comunidad de Madrid. Después de recorrer todas las recientes instalaciones, la Reina Sofía también ha asistido a la presentación de la nueva plataforma ‘Salud Renal Siempre’, cuyo objetivo se centra en sensibilizar, formar e informar sobre este problema de salud con el que la royal se muestra completamente volcada.

La Reina Sofía en la inauguración de el centro de diálisis ‘Los Llanos III’ en Alcorcón/ Gtres

Durante este doble compromiso, la Reina Sofía no ha perdido la sonrisa ante las cámaras en ningún momento. A su llegada, ha saludado a todos los miembros de la Fundación que la recibían con especial ilusión y al resto de asistentes del acto, quienes no dudaban en aplaudir sonoramente su asistencia, ya que dará mayor visibilidad al centro de diálisis mencionado. Para la ocasión, como no podía ser de otra manera, su estilismo ha vuelto a derrochar glamour y elegancia ante los focos. Y es que ha optado por una chaqueta de tweed con un estampado blanco y negro y unos bolsillos frontales. Completando su outfit, la progenitora del Monarca ha lucido un blusa de seda blanca y unos pantalones rectos de un tono marrón oscuro.

Pese a que el maquillaje por el que suele optar doña Sofía suele ser natural y sutil, lo cierto es que en esta ocasión el colorete tipo blush que ha lucido y el gloss brillante de sus labios también han llamado especial atención a los presentes, ya que ha demostrado estar a la última, en cuanto a la industria de la moda se refiere.

Este último acto ha puesto de manifiesto la presencia constante de la Reina Sofía en la agenda real de 2024. Cabe recordar que tras dedicar las primeras semanas del año a honrar la memoria de su hermano, Constantino de Grecia, la madre del actual soberano reapareció en la agenda acudiendo a un evento de juramento o promesa ante la bandera de España el pasado 26 de enero.

El reconocimiento de la Reina Sofía en Baleares

La Reina Sofía por las calles de Madrid / Gtres

Su regreso a la agenda real ha llegado tan solo unos días después de conocerse el reconocimiento que recibirá por su figura de la mano del Gobierno balear. Tal y como ha trascendido, doña Sofía recibirá la medalla de Oro de Baleares en un acto solemne celebrado el próximo 29 de febrero. No será la primera de la familia en recibir esta distinción. Y es que cabe recordar que el Rey Juan Carlos ya la obtuvo en 1983 y su hija, la infanta Cristina, en 1998.