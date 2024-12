El motivo por el que la Reina Letizia no pudo acudir a su último encuentro con Isak Andic

El mundo empresarial está conmocionado tras conocerse la repentina muerte de Isak Andic, el fundador de Mango. La triste pérdida ha dado la vuelta al país, pues el magnate ocupaba un papel importante dentro de nuestra sociedad. Tanto es así que los Reyes de España le entregaron un reconocimiento hace unos meses. Por cuestiones de agenda doña Letizia tuvo que ausentarse de esta cita y no pudo acudir al encuentro. Fue Felipe VI el que se encargó de todo y estuvo atento con el galardonado.

En marzo de 2024, don Felipe hacía entrega del Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial al dueño de Mango, una empresa que ha marcado un antes y un después en nuestro país, sobre todo en cuestiones relacionadas con la moda. Como todo el mundo sabe, la Reina Letizia es una fiel seguidora de las tendencias y su estilo marca impronta, por eso se esperaba su asistencia.

No obstante, la madre de la princesa Leonor tiene una agenda bastante apretada y no pudo cuadrar sus compromisos. Esa es la razón por la que no pudo acudir a la ceremonia que rendía tributo a Isak Andic. Eso sí, durante las semanas posteriores le realizó un pequeño homenaje poniéndose algunos de sus diseños.

El último guiño de doña Letizia

La Reina Letizia está atenta a todos los detalles. Ni ella ni su equipo dejan nada a la improvisación, por eso sus decisiones atrapan la atención de medios nacionales e internacionales. Durante su último viaje a Roma lució un traje blanco firmado por Mango. Con este sencillo gesto, Su Majestad ha conseguido que la marca creada por Isak Andic suene con fuerza en Italia.

La Reina Letizia en Roma. (Foto: Gtres)

Haciendo honor a la elegancia que siempre le ha caracterizado, doña Letizia cautivó a todos con un traje dos piezas que defendió con una gran maestría.

No es la primera vez que la madre de la princesa Leonor luce un diseño de Mango, de hecho gracias a ella la empresa ha ganado bastante peso. La Reina es capaz de dar brillo a cualquier prenda, por eso suele combinar la Alta Costura con prendas que están al alcance de todos. The Mirror afirmó hace unos meses que era la monarca mejor vestida del mundo y destacó su versatilidad a la hora de elegir sus estilismos.

Mango, una de sus firmas preferidas

Dentro del vestidor de la Reina Letizia hay muchas piezas que pertenecen a la empresa fundada por Isak Andic. Sin ir más lejos, en octubre Su Majestad acudió al Hotel Elba de Madrid para presidir el acto institucional del ‘Día Mundial de la Salud Mental 2024 el pasado mes de octubre. Llevaba otro traje, parecido al que ha mostrado en Roma, pero en gris. En esta ocasión, la chaqueta costaba 89.99 euros y el pantalón 59.99.

La Reina Letizia en el Día Mundial de la Salud Mental. (Foto: Gtres)

No solo ha usado Mango en sus actos oficiales. La mujer de Felipe VI intenta hacer una vida normal, por eso se deja ver pasando por Madrid, en alguna sala de cine o en ciertos locales gastronómicos. Cuando ha hecho este tipo de apariciones, a veces, llevaba puesto algo de su firma preferida.

Adiós a Isak Andic

Isak Andic en un evento. (Foto: Gtres)

La muerte de Isak Andic ha dejado sin aliento a muchos. Llama la atención el comunicado que ha publicado Marta Ortega, quien ha lamentado la muerte de su compañero y ha mandado un mensaje de ánimo a la familia.

«Una triste noticia para todos los que tuvieron la suerte de conocerle y una gran pérdida para el mundo empresarial español y para el sector de la moda mundial; en ambos, Isak Andic ha marcado una época con su ejemplo. Mis más profundas condolencias a su familia, amigos y todos los que forman parte de la gran empresa que creó y a la que desde Inditex admiramos tanto», ha declarado.