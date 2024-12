Ramón García, además de ser un mítico presentador de televisión, es considerado como el verdadero icono de la Nochevieja de TVE. Desde hace tiempo, el comunicador se consolida como uno de los rostros más visibles de la también conocida como caja mágica para dar la bienvenida al nuevo año.

De hecho, la ‘edad de oro’ de las campanadas de La 1 lleva su nombre. Por ello, el presentador ha acudido a Mañaneros en su última emisión para hablar sobre este asunto.

Ramón Garcíaen la Puerta del Sol. (Foto: RTVE)

El origen de la capa

Si por algo es conocido Ramón, entre otras cosas, es por lucir en las campanadas su mítica capa negra. Prenda que se ha convertido en toda una seña de identidad de García. «En 1995 doy las primeras Campanadas con Ana García Obregón. Hacíamos también el programa especial que se hacía antes y que estaba grabado, y por el tema de racord llegamos allí vestidos, yo con esmoquin. Y Pedro, que era el estilista de Televisión Española, me dijo que me tenía tres cosas porque allí hacía un frío que me iba a pelar», ha contado el conductor de El Grand Prix.

«Me dijo: ‘he traído una cosa que es mía’. Abrió la funda y había una capa de él que utilizaba en teatro. Me la dejó y yo dije: ‘jo, esto va perfecto con el vestido de noche de Ana y mi esmoquin’; y ese fue el primer año», ha recordado.

Lejos de ser un hecho puntual, la historia continuó. «En aquel momento, los presentadores solo presentaban las Campanadas una vez en su vida; al año siguiente me llaman otra vez. Y ‘¡Pedro, la capa otra vez!’; tercer año, Pedro se había jubilado, me llamaron y le dije: ‘Pedro, la capa’. Y el hombre fue y me la dejó», ha añadido.



Asimismo, Ramón García ha revelado que el único cambio que se produjo fue en la cuarta ocasión en la que se convirtió en el presentador de las campanadas.»Entonces llegó el cuarto año, y esa capa me la regaló Patricia (hace referencia a su ex mujer) el 28 de noviembre, que era mi cumpleaños, y es la capa que he usado desde entonces», ha contado. De esta manera, Ramón ha viajado al pasado para contar cómo comenzó a usar este accesorio en la que es una de las noches más especiales del año.