Prohíben conducir a Zac Goldsmith: el ‘príncipe’ amigo de Lady Di con una gran finca en Málaga

Estos días, la prensa inglesa no solo habla de Kate Middleton, convertida en la protagonista absoluta en lo que va de año por el misterio con el que ha gestionado la cirugía abdominal a la que fue intervenida el pasa mes de enero. Un viejo amigo de la Familia Real inglesa copa los titulares por un asunto un tanto peliguado: Zac Goldmisth, de 49 años, ex ministro de Medio Ambiente del Gobierno de Boris Johnson, antiguo candidato a la alcaldía de Londres y lo más parecido a un príncipe que tiene la política británica, es noticia por qué se le ha prohibido conducir después de que haya cometido siete infracciones de velocidad, según informa Tatler, la biblia de la alta sociedad británica.

Nacido el 20 de enero de 1975, Frank Zacharias Robin Goldsmith creció en un ambiente elitista. El escenario de su infancia fue el exclusivo barrio de Richmond Park y tuvo una educación exquisita. Fue estudiante del colegio privado Eton, donde también se han formado los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra, al igual que otros prebostes del establishment inglés. A pesar de este asunto que le ha devuelto a los titulares, Zac, de 49 años años, exhala glamour por los cuatro costados.

Jemima Goldsmith, junto a la princesa Lady Di. / khanjemima

Su madre es Annabel Vane-Tempest-Stewart, hija del marqués de Londonderry y habitual en las fiestas de sociedad londinense. De hecho, el mítico club Annabel’s de Londres se llama así en su honor. Su padre, el empresario James Goldsmith, con una fortuna calculada en 1.200 millones de libras esterlinas (unos 1.910 millones de euros) fruto de sus negocios bancarios y farmacéuticos, fue eurodiputado y lideró un partido que promovía un referéndum para consultar la salida del país de la Unión Europea. Sin duda, lo más impresionante de su progenitor fue apasionada vida amorosa.

El mundo del poder, en su propia familia

Jimmy estuvo casado con Isabel Patiño, hija de Antenor Patiño, conocido como rey del estaño boliviano, con la que tuvo una hija, Isabel Goldsmisth. Más tarde, contrajo segundas nupcias con Ginette Lery, su secretaria, con la que tuvo, dos hijos, Alix y Manes Goldsmisth. Del matrimonio del padre de Zac con su madre nacieron sus hermanos carnales, Ben -quien estuvo con Kate Rothschild, una de las herederas más ricas del país, y Jemima -ex novia de Hugh Grant y ex mujer de Imran Khan, ex presidente de Pakistán-. Antes de morir en 1977 en Málaga a consecuencia de un cáncer de páncreas, Jimmy se casó por última vez con Laure Boulay de la Meurthe, periodista de Paris Match con la que tuvo otros dos hijos, Jethro y Charlotte.

Anabel Goldsmith, con sus hijos, Ben, Zac y Jemima. / @jemimakhan

Zac Goldsmith tiene tres hijos con su primera mujer, Sheherazade Ventura-Bentley, de la que se divorció en 2010, y otros dos con su segunda esposa, Alice Miranda Rothschild, de la conocida saga banquera. Tras la ruptura, Sherezade salió con el cineasta Alfonso Cuarón. Una de las aficiones de Zac Goldsmith es pasar tiempo en Tramores, la increíble finca que la familia tiene en Málaga y donde se refugió la princesa Lady Di, gran amiga de Jemima Goldsmith, tras su divorcio del príncipe Carlos.

Una de las imágenes de Tramores, la finca de los Goldsmith en Málaga.

Perteneció al célebre interiorista Jaime Parladé, cuenta con 600 hectáreas y por allí han pasado incontables famosos. Ahora, uno de sus dueños, Zac Goldsmith, podrá ir, aunque no conduciendo su propio coche. Eso sí, podrá aterrizar en el helipuerto privado de la finca si decide desplazarse en avión privado, algo que presumiblemente no hará teniendo en cuenta su compromiso con el medio ambiente.