Álvaro Castillejo, primo de Tamara Falcó, fue uno de los asistentes este martes, 11 de marzo, a la gala organizada por la prestigiosa firma de joyería Carrera y Carrera en Madrid. El joven acudió al evento en compañía de su esposa, Cristina Fernández. A su llegada, Álvaro atendió a los medios de comunicación congregados en el lugar expresamente para la ocasión, y compartió algunos detalles sobre su reciente paternidad. Además, abordó la relación actual de su prima con Íñigo Onieva, desmintiendo los rumores de crisis y haciendo referencia a la infidelidad pasada que afectó a la pareja.

Preguntado por ello, el sobrino de Isabel Preysler negó categóricamente los rumores de crisis entre Tamara e Íñigo. Al contrario, resaltó la fortaleza de la relación entre los dos. Según Álvaro, la pareja ha sabido superar las adversidades del pasado y actualmente se encuentra en una etapa sólida y feliz. «Tamara e Iñigo están muy bien, lo que pasa que después de lo que pasó en su día a cualquier a cosa se le trata de saca punta porque el morbo vende mucho», comenzó diciendo. «Están maravillosos, de verdad», añadió.

Álvaro Castillejo Preysler y Cristina Fernández en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Álvaro destacó que la experiencia de la infidelidad pasada les ha servido para fortalecer su vínculo y aprender a comunicarse de manera más efectiva. Además, se pronunció sobre los planes de Tamara Falcó e Iñigo Onieva de convertirse en padres. «Cada cosa tiene su tiempo, yo los veo bien (…) Ya vendrá. Las cosas pasan cuando toca», dijo. Castillejo no ahondó en detalles acerca de en qué punto se encuentra el tratamiento de fertilidad al que Tamara decidió someterse hace varios meses. Tampoco quiso comentar nada sobre las últimas declaraciones de su prima, al respecto de este asunto, en el desfile de Pedro del Hierro en Madrid, donde la marquesa de Griñón se sinceró sobre su vida personal. «Como soy muy creyente pienso que si Dios no me da una familia por algo será», dijo.

La infidelidad que puso en jaque la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

La historia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha estado marcada por altibajos que han captado la atención mediática en los últimos años. En septiembre de 2022, la pareja anunció su compromiso, pero pocos días después, surgió una polémica debido a la filtración de un video en el que Íñigo aparecía en una actitud comprometida y besándose con otra mujer durante el festival de música Burning Man, que se celebra en Nevada, Estados Unidos. Este incidente llevó a una ruptura temporal de la pareja y generó una gran cobertura mediática.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, con el tiempo, Tamara e Íñigo lograron superar este obstáculo y retomaron su relación, demostrando una notable resiliencia y compromiso mutuo. Finalmente, contrajeron matrimonio en julio de 2023, en una ceremonia que contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Desde entonces, la pareja ha sido objeto de constantes rumores sobre posibles crisis en su relación. Estos rumores se han intensificado en diversas ocasiones, especialmente tras algunas apariciones públicas y especulaciones sobre la estabilidad de su matrimonio. La última hace escasas semanas, cuando Onieva fue visto en un hotel sin Tamara y, al percatarse de la presencia de un paparazzi, intentó esconderse detrás de un contenedor de escombros.