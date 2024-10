Patricia Pardo rompe a llorar en directo al conocer la historia de un matrimonio con Alzheimer

«Que mis padres terminen juntos lo que les queda de vida». Esa es la petición que José, el hijo de Desiderio y María Soledad, ha hecho en directo desde el programa Vamos a ver. Tal y como ha contado, sus dos progenitores sufren Alzheimer y se encuentran en la lista de espera para ingresar en una residencia. En un principio les dieron un grado de dependencia diferente, pero ahora, María Soledad ha empeorado, algo que hace posible situarles en el mismo rango. Sin embargo, ese cambio aún no se ha hecho efectivo, lo que podría provocar que fueran destinados a distintos centros después de llevar seis décadas juntos.

Para dar voz a la situación, el ciudadano ha entrado en videollamada al matinal de Mediaset, donde aparecía junto al matrimonio mencionado. En las imágenes, María Soledad no paraba de llorar mientras Desiderio no dejaba de mostrarle cariño a través de besos y abrazos. «Separarlos es matarlos en vida […] Van a hacer 60 años de casados y aún me emociona ver esa conexión. Por eso se me parte el alma cuando los miro y sé que quizá tengan que separarse justo ahora, en los últimos años de sus vidas», aseguraba José. Su historia ha conmocionado al plató entero, hasta el punto de que muchos de los colaboradores no han podido evitar las lágrimas, como es el caso de Patricia Pardo.

Joaquín Prat en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

«A mí no me mires. No puedo», comenzaba a decir la periodista con la voz entrecortada, tras recibir la mirada de su compañero, Joaquín Prat. «Es una petición bastante razonable», manifestaba el presentador. Patricia, sin optar por el silencio, apuntillaba: «Es que es un sin sentido […] Nos imaginamos a nosotros el día de mañana, si nos separan de nuestras parejas, después de 60 años… Madre mía por favor, menudo viernes que llevamos», añadía mientras se secaba las lágrimas. Como no podía ser de otra manera, antes de cerrar la conexión, todo el plató del programa ha deseado a José que consiga lo que propone.

Patricia Pardo en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Así, una vez más, Patricia Pardo ha dejado al descubierto su lado más sensible delante de las cámaras. Cabe recordar que no es la primera vez que la periodista no ha podido evitar las lágrimas en directo. Sin ir más lejos, hace algo más de un año, concretamente el 5 de septiembre de 2023, (el día de su cumpleaños) recibía dos sorpresas que la emocionaron: un ramo de flores por parte de su pareja, Christian Gálvez, y un emotivo video de felicitación de una íntima amiga suya de Galicia.