Pastora Soler confiesa sus problemas médicos a través de un comunicado urgente

Pastora Soler ha cancelado un concierto que forma parte de su nueva gira, Rosas y espinas. Haciendo honor a la honestidad que siempre ha marcado sus pasos, la artista ha enviado un comunicado donde explica punto por punto cuál es su problema médico.

«Querida familia de Pozuelo. Con todo el dolor de mi corazón tengo que comunicaros que no podré actuar esta noche en Pozuelo de Alarcón, como estaba previsto. En las últimas horas me han diagnosticado un absceso periamigdalino complicado, lo que ha hecho necesario mi ingreso hospitalario inmediato y me impide estar sobre el escenario. En cuanto sea posible, me trasladaré a Sevilla para continuar allí mi recuperación, rodeada de los míos y siguiendo las indicaciones médicas», ha empezado diciendo.

Pastora Soler en un evento. (Foto: Gtres)

La artista se ha visto obligada a alterar su hoja de ruta y para evitar especulaciones ha explicado qué está pasando. El público no ha tardado en reaccionar. Son muchos los que le han enviado mensajes de ánimo a través de las redes sociales. «Es la mejor voz de España, debe descansar», dice un usuario de X (antiguo Twitter).

Pastora Soler, una artista agradecida

Pastora Soler ha recibido el apoyo de su querido público y no ha dejado pasar la ocasión de agradecer todas las muestras de apoyo que le han mandado desde que canceló su concierto.

«Quería agradeceros tantos mensajes de cariño y de ánimo. Y sobre todo para contaros que no os preocupéis, que no es nada grave lo que tengo. Simplemente es una amigdalitis que se me ha complicado un poco por no tratarla con antibióticos en su momento y se me ha formado una especie de flemón de pus. Esa infección, por el sitio que está, hay que tratarla con antibióticos en vena de manera urgente. Por eso me he venido a Sevilla, a mi hospital de confianza, y estaré los días que tenga que estar. Lo importante es la salud y en unos días estoy otra vez fuerte».

Pastora Soler en el hospital. (Foto: Instagram)

La cantante, que representó a España en Eurovisión, tiene a sus espaldas una trayectoria repleta de éxitos. Para ella era importante reencontrarse con sus fans, pero no ha tenido más remedio que modificar sus planes.

«Tenía muchísima ilusión por este concierto y por volver a encontrarme con todos vosotros. Me duele profundamente no poder compartir esta noche tan especial, pero ahora mismo lo más importante es recuperarme bien para poder volver con fuerza. Gracias por vuestra comprensión, por vuestro cariño y por estar siempre ahí. Con todo mi cariño, Pastora».

La situación está controlada

Tal y como ella misma ha declarado, la situación está controlada porque ha sabido pedir ayuda a tiempo. Más pronto que tarde retomará su agenda y cumplirá con las fechas que tiene pendiente. Mientras tanto, puede contar con el apoyo de su entorno y de su pareja, el coreógrafo Francisco Viñolo, con quien lleva más de 20 años.

Pastora y su marido han formado una bonita familia y son padres de sos hijas, Estrella y Vega. La cantante es reservada con su esfera personal, pero ha compartido algunos datos que le acercan a su querido público.