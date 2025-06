Jerez de la Frontera ha sido el escenario que han elegido Leticia Fernández de Villavicencio, nieta de los marqueses de Genal, y Piergiacomo Agostini, hijo del laureado piloto Giacomo Agostini, para darse el ‘sí, quiero’. Tras una pedida en la isla de Cerdeña el pasado mes de julio, este mismo fin de semana han puesto el broche de oro a su historia de amor. El emotivo enlace ha tenido lugar en la iglesia de San Miguel del enclave gaditano. Posteriormente, los recién casados y todos los invitados han dirigido a la finca La Ramoncita, propiedad del padre del novio. A pesar de llevar tiempo viviendo en la ciudad italiana de Bérgamo, las raíces españolas de la joven han hecho que su gran día se celebre en nuestro país y que su vestido haya sido made in Spain. La elegida para vestir a la novia en esta jornada tan importante ha sido Tamara Vázquez, mente creativa detrás de Romancera.

La idea inicial y toda la confección partió de la pasión de la novia por los motivos florales. Ocho tejidos variados y 64 flores bordadas a mano materializaron sus pensamientos creativos. Finalmente, el resultado ha sido un original vestido de palabra de honor con un cuerpo confeccionado con numerosas jaretas de las que surge un discreto y rizado volante. A partir de esta obra de arte que es el busto, nacen dos mangas con forma de semicapa en muselina de seda que cubren ligeramente sus brazos. De la misma tela combinada con bambula y organza se ha creado una triple cola desmontable con varios largos, compañera perfecta para la impecable falda de godets. Pero el detalle que más ha llamado la atención ha sido un collar de flores en relieve que continuaba por encima de sus hombros, dejándose caer cuidadosamente por la espalda.

Leticia Fernández de Villavicencio en su boda. (Foto: Gtres)

El ramo inspiraba delicadeza, naturalidad y armonía. Un conjunto a base de la romántica composición que sugieren las peonías rosas y las hortensias blancas, acompañado de ramificaciones verdes que daban un toque silvestre y fresco a la elección. El velo, compuesto también por un tejido natural de hilatura manual, partía de un moño bajo. Además, para el rostro ha optado por un clean look que compaginaba a la perfección con las finas y depuradas líneas de la impecable costura de Romancera.

Leticia Fernández de Villavicencio en su boda. (Foto: Gtres)

El proceso de creación del vestido

«Desde el principio hemos tratado de investigar y, sobre todo, encajar y armonizar texturas diferentes. Yo pienso que crean una atmósfera más interesante, más sorprendente, pero sin ser efectista», ha relatado la artífice de Romancera sobre la primera toma de contacto en la que confiesa que sintió una conexión muy especial con la novia.

Leticia Fernández de Villavencio entrando a su boda. Foto: Gtres)

«Una vez que tengo el primer encuentro con ella, tratamos de ir buceando e investigando en su mezcla de estilo. En ese momento todo me lleva a un lugar común, las flores, y todo el vestido, toda mi propuesta, se vertebra desde ahí», así describe Tamara Vázquez el proceso de creación que llevó a cabo para dar vida al concepto inicial, pese a que la protagonista no tenía las ideas muy claras. «Me he sentido muy parte de su familia. Ha habido muchísimo cariño. Desde el primer momento se puso en mis manos», ha revelado la especializada en novias a la revista ¡Hola!.

Leticia Fernández de Villavencio y Piergiacomo Agostini recién casados. Foto: Gtres)

Acerca del detalle mencionado que Leticia luce en su cuello, la diseñadora ha contado que se lo propuso en la segunda visita que agendaron. 64 delicadas flores creadas a mano, pétalo a pétalo, y confeccionadas con todas las sedas que han conformado su traje y que la novia no pudo rechazar.