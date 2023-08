Muere uno de los protagonistas de ‘This is us’ a los 66 años

En septiembre de 2016 sucedió algo que cambió el mundo del espectáculo: se estrenó This is Us, una de las series más importantes de América. La fama de este proyecto ha cruzado fronteras y se emite en tantos países que los protagonistas de la serie se han convertido en grandes estrellas. Es cierto que antes de participar en esta mítica ficción eran conocidos, pero su paso por la misma ha consolidado su reinado mediático. Por eso lo último que ha pasado está generando tanta repercusión.

Un mítico actor de This is Us ha fallecido a los 66 años y sus fans están completamente consternados porque no se esperaban la noticia. Su representante ha dado la última hora en un medio americano y la familia no ha tardado en recibir las condolencias del público. El artista que se ha marchado para siempre es Ron Cephas Jones, quien interpretaba al abuelo de This is US, un personaje muy querido.

Ron Cephas Jones en un evento / GTRES

Ron Cephas Jones llevaba mucho tiempo luchando contra una enfermedad pulmonar, pero ha llevado el proceso en la más estricta intimidad. Desde 2016 se puso en la piel de William Hill, un abuelo entrañable que protagonizaba muchas escenas en This is Us, por eso su presencia en el mundo de la interpretación ganó tanto peso. Eso sí, no es su único éxito. El actor ha protagonizado otras películas como Mr Robot.

La exitosa carrera de Ron Cephas Jones en This is US

La trayectoria de Ron Cephas Jones en la industria de la interpretación puede medirse en éxitos, pero lo cierto es que su última etapa ha estado marcada por un proyecto que no ha dejado indiferente a nadie. Su papel protagonista en This is Us consolidó su reinado cinematográfico y recibió una multitud de premios. William Hill, el personaje al que dio vida, de era un rostro que despertaba mucha simpatía entre el público americano.

Ron Cephas Jones consiguió dos premios Emmy por su papel en la famosa serie y fue nominado un total de cuatro veces. Su representante ha confirmado el triste fallecimiento en el medio TMZ y ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras que han emocionado a todos los seguidores de This is Us.

Ron Cephas Jones en una entrega de premios / GTRES

«La calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón del difunto actor fueron sentidos por cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo», ha declarado el mánager de Ron.

Los otros logros del actor

La carrera de Ron Cephas Jones es muy extensa, no solo se limita a su papel protagonista en el famoso drama americano. También ha participado en otros proyectos importantes como Law & Order: Organized Crime y Better Things, Luke Cage y Looking For Alaska.

El artista padecía una enfermedad pulmonar, enfermedad que hizo pública durante una de sus entrevistas en el NY Times, pero tampoco dio demasiadas explicaciones porque quería llevar el proceso en la intimidad. Lo que sí hizo fue anunciar que necesitaba un trasplante de pulmón.

Ron Cephas dedicó toda su vida a la interpretación. «Comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Cafe y su amor por el escenario estuvo presente en toda su trayectoria, incluyendo su reciente nominación a un premio Tony y ganar el Drama Desk Award por su papel en Clyde’s en Brodway», explica su representante en un comunicado.