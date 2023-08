El momento ‘tierra trágame’ de Patricia Pardo en su vuelta al trabajo

Patricia Pardo ha dicho este lunes adiós a sus vacaciones de verano. La presentadora se ha puesto de nuevo al frente de la edición veraniega de El Programa de Ana Rosa y hablado, además de la actualidad social y política de nuestro país, de su embarazo y también boda con Christian Gálvez. Dos noticias que se conocieron, curiosamente, con los dos televisivos alejados de la pequeña pantalla. «Es un niño. Si Dios quiere llegará a principios de enero. Yo quería un niño y sus hermanitas también Yo creo que alguno lo sospechaba, pero como sabéis que tengo mucho genio no se atrevía a preguntar nada. Estoy más gordita que en los embarazos anteriores, pero lo llevo estupendamente bien», ha dicho.

Sea como fuere, lo cierto es que la gallega ha reaparecido muy guapa y sonriente, vestida con el color de moda gracias a Barbie, la película de comedia fantástica estadounidense dirigida por Greta Gerwig y escrita por Gerwig y Noah Baumbach: el rosa fucsia. Para su vuelta al trabajo, Patricia ha escogido un vestido largo y multicolor de Massimo Dutti destacado por su forro interior, cuyo precio oscila los 129 euros en la página web de la marca.

Patricia Pardo en ‘El Programa de Ana Rosa’ / Telecinco

Una prenda tan cómoda como compleja que, si bien podría, gracias a sus dos escotes -uno marcado en forma de pico con tirante ancho y otro a modo halter con tirantes cruzados y anudados-, lucirse del diestro y del revés; ha hecho pasar a la presentadora por un momento ‘tierra trágame’ en directo. Y es que ha sido poco después de sentarse en la mesa de actualidad del programa de Telecinco cuando Patricia, con auténtica naturalidad, ha comentado que se había puesto el vestido del revés.

Según Pardo, habría sido una seguidora quien le habría escrito durante la emisión del formato, por Instagram, para decirle que ella tenía un vestido igual y que se había equivocado al ponérselo. Algo con lo que sin darle mayor importancia, Patricia ha bromeado diciendo que a partir de ahora tiene dos formas diferentes de presumir de dicha prenda confeccionada en Portugal.

Vestido largo y estampado de Massimo Dutti / Massimo Dutti

Siendo consciente o no, lo cierto es que Patricia Pardo no es el único rostro televisivo que ha sido protagonista de un momento como este. En 2018 fue Cristina Pedroche quien reconoció, durante la emisión de Zapeando, el programa del que es colaboradora habitual, que llevaba mal puesto el vestido, concretamente, al revés. «Cuando me lo he puesto estaba súper incómoda y me ha costado subirme la cremallera. Me sacaba la papada. Es que no entiendo como he podido ponérmelo al revés. Soy muy tonta», indicó la natural de Vallecas.

Tiempo después, Maria Castro, la actriz y presentadora de televisión española, apareció con un vestido de la firma Teté by Odette al revés, durante los tradicionales galardones de la revista Woman Madame Figaro en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Una gala a la que también acudieron Penélope Cruz, Sara Carbonero, Paula Echevarría, Eugenia Martínez de Irujo o Dafne Fernández, entre otras. «Me puse el vestido del revés… de adelante pa atrás. Pido disculpas porque es precioso, pero ves, es versátil. Da igual como te lo pongas porque mola mucho», señaló.