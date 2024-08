Carolina Marín ha vivido uno de los peores momentos de su carrera y se ha convertido en la protagonista de una de las imágenes más duras de estos Juegos Olímpicos de París. Este domingo, cuando ya estaba a las puertas de la final y tenía el partido en sus manos, la rodilla volvió a pasar factura a la deportista. Marín apoyó mal su pierna derecha y cayó al suelo, donde rompió a llorar ante un público que permaneció en absoluto silencio.

A raíz de este suceso, han sido muchos los rostros conocidos que han querido mostrar su apoyo a la deportista, de distintos ámbitos de la sociedad, no solamente del deporte, entre ellos, los Reyes don Felipe y doña Letizia, con los que Carolina Marín ha coincidió en varias ocasiones a lo largo de los años. De hecho, la propia deportista contó hace algunos años que la Reina le pidió que le diera clases privadas a la princesa Leonor y a la infanta Sofía.

Carolina Marín, en París. (Foto: Gtres)

Ha sido en las redes sociales donde la Casa Real ha compartido un post con unas bonitas palabras dedicadas a la deportista: «No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico. Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro». Un mensaje muy emotivo con el que los Reyes han querido mandar todo su apoyo a Carolina Marín en este momento.

#Paris2024| @CarolinaMarin, eres nuestra campeona No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro pic.twitter.com/75hgiqr1kE — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 4, 2024

Premio Princesa de Asturias

A pesar de este varapalo, este año, la deportista ha sido reconocida con un importante galardón, muy vinculado a la Casa Real. El pasado mes de mayo, el jurado de la Fundación Princesa de Asturias, anunció que la ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 sería Carolina Marín.

Tal como se confirmó tras una reunión celebrada en Oviedo, el jurado decidió conceder el galardón a la deportista «por su extraordinario palmarés en bádminton, un deporte en el que ha llegado a ser un referente internacional. La mejor jugadora de la historia del bádminton en España y una de las mejores del mundo, es un ejemplo de superación, fuente de inspiración y transmisora de valores dentro y fuera de la pista», recalcaron desde el jurado, presidido por Teresa Perales.

#ÚLTIMAHORA: @CarolinaMarin ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024.#PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/ralkWlLCxd — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) May 8, 2024

A lo largo de su carrera, Carolina Marín ha logrado muchos reconocimientos, como la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2016. Además, ha sido campeona del mundo en tres ocasiones (2014, 2015 y 2018) y campeona de Europa en 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024. Al margen de los títulos que ha conseguido en el ámbito del deporte, Carolina Marín ha destacado por ser un claro ejemplo de superación y por su constante esfuerzo por seguir en el mundo de la alta competición. Algo que ha sido muy aplaudido.

La Reina Letizia, con Carolina Marín. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia y Carolina Marín

Hace algunos años, Carolina Marín contó que la Reina Letizia le había pedido que le diera unas clases a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. En una entrevista en la Cadena COPE, en la que la deportista habló de varias cuestiones de su carrera, Carolina reveló que la Reina le hizo esta petición, aunque nunca llegó a ser profesora de las hijas de los Reyes: «Quería que yo fuera a palacio para darle clases a las niñas. Eso no ha pasado, pero bueno, me hizo muchísima ilusión». Además, también contó que la Reina estaba muy al tanto de su carrera:»Me quedé muy sorprendida porque ella nos seguía bastante, en aquel campeonato nos siguió bastante, me dijo algunos resultados que yo me quedé alucinando porque no me lo esperaba de ella», contó la deportista.