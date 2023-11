El regalo de 300€ de Marta Pombo a sus testigos de boda

Hace varias semanas que tuvo lugar una de las bodas más sonadas de estos últimos meses, la de Marta Pombo y Luis Zamalloa. La pareja se daba el “sí, quiero” en La Borda del Mentidero, rodeados de sus seres queridos y amigos. Después de este día tan especial, la influencer y el dentista han disfrutado de una increíble Luna de Miel, que ha pasado por Sri Lanka y Maldivas. Ya de vuelta en Madrid, la creadora de contenido ha desvelado los detalles que dio a sus invitados el día del enlace.

El regalo que Marta Pombo hizo a sus testigos / Instagram

“Con mis testigos también tuve un detalle súper bonito. Elegí este anillo de Suarez especial para ellas. Me apetecía que tuviesen algo para ellas, para toda la vida, que recuerden siempre nuestro día, pero sobre todo lo importante que son para mí, igual que el anillo que es precioso”, ha contado Marta Pombo en sus redes sociales, recordando los regalos que hizo a sus invitados. Una alianza media creada en plata 925 y decorada con gemas de diferentes colores. Como detalla la propia firma, el color principal de la joya es verde y la piedra principal es una Ágata. El precio de este detalle tan especial con el que Marta quiso agradecer el amor de sus testigos, es de 300 euros.

Además de este regalo, la pareja también tuvo más detalles con el resto de invitados. Por un lado, Marta ha mostrado lo que regalaron a las parejas que están esperando un bebé. La influencer tuvo muy claro desde el principio que le quería hacer llegar algo muy especial a sus amigas embarazadas. “Era el conjunto de la primera puesta del hospital, es algo muy especial y me encantó el que tuvo Mati en su día… Que era un gorrito con su nombre bordado, muy mono. Para las que aún no sabían el nombre de su bebé, le he regalado un babero con un chupetero muy mono.”, ha relatado la creadora de contenido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FASHION ILLUSTRATOR • María Muñoz de Fernando (@mmdf_______)

Además de los regalos a los futuros padres y madres de la boda, Marta y Luis también quisieron hacerle un detalle al resto de las parejas que van a casarse próximamente. Se trata de una ilustración personalizada de los comprometidos, hechas a mano por una ilustradora, junto a la fecha del día de sus respectivas bodas. El último detalle que tuvieron con el resto de invitados, fue de la mano de otra artista: “Estuvo haciendo ilustraciones de los invitados, las parejas, de las amigas… Esta idea gusto mucho”, ha terminado contando a sus seguidores la influencer.

La Luna de Miel de Marta Pombo y Luis Zamalloa

Después de meses de espera, planificación, organización y muchos nervios, ha llegado el momento de desconexión para Marta y Luis. La pareja ha pasado unos días disfrutando de Sri Lanka y las aguas cristalinas de Maldivas. Durante su estancia, la recién casada y su marido han probado la gastronomía local, algo que les ha encantado, también han recorrido la isla en bicicleta y han aprovechado el sol para ponerse morenos. Un viaje que también le ha servido a la influencer para cumplir algún asunto pendiente, ya que cuando viajó a este país, fue embarazada y no pudo bucear con botella.