María Valverde está viviendo una de las etapas más dulces de su vida. La actriz, que acaba de cumplir 38 años, reside en Los Ángeles junto a Gustavo Dudamel, su marido, con el que ha encontrado la estabilidad y con el que ha formado su propia familia. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para la actriz y, en el pasado, tuvo que luchar contra la depresión, que llegó a su vida tras el despegue de su fama al protagonizar junto a Mario Casas A tres metros sobre el cielo, una de las películas con más visualizaciones del cine español.

El duro relato de María Valverde y la depresión

Si por algo se caracteriza María Valverde es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. La actriz, en muy pocas ocasiones, se ha pronunciado sobre su intimidad y siempre se ha limitado a lo que tiene que ver con respecto a su trabajo. Sin embargo, hace ocho años, en 2017, la intérprete española sorprendía con su boda con Gustavo Dudamel, con el que llevaba entonces un año de relación.

Mario Casas y María Valverde. (Foto: Gtres)

Antes de ello, Valverde mantuvo una relación sentimental con Mario Casas, con el que protagonizó la saga A tres metros sobre el cielo. Su amor traspasó la pequeña pantalla y su relación fue perseguida durante mucho tiempo ya que también reflejaron sus sentimientos en los papeles de Hache y Babi, sus personajes. Una película que fue un auténtico boom para los adolescentes y que sitúo a sus actores en el centro de la actualidad social. Una situación que María Valverde, tal y como ha contado en una entrevista en El País Semanal, no supo gestionar al cien por cien: «De repente hice el salto a famoso. Y coincidió con mi relación con Mario (Casas). A mí me sobrepasó un poco mentalmente. No estaba preparada para la persecución y la violencia verbal que sufrí. Los fotógrafos me insultaban para ver cómo reaccionaba».

Gustavo Dudamel y María Valverde / Gtres

En el medio citado, la actriz ha contado que por esta vida tan expuesta tuvo un problema de salud mental: «Hubo momentos en los que pasé miedo y temí por mi vida. Fue una época muy dura para mí. Al final, un día enferme. Caí en una depresión».

Es por ello que la ex pareja de Mario Casas se armó de valor y decidió dar un giro a su vida. En plena cresta de su éxito, la joven decidió coger sus maletas y mudarse hasta Reino Unido, concretamente a Londres, para empezar de cero o, al menos, ser una persona anónima. «Necesitaba sanarme, reencontrarme. Me lo debía. Tenía que vivir esa experiencia, hacer lo que no pude hacer de adolescente: ser anónima. Fue como empezar de cero, en proyectos en los que no era nadie. Fue una manera de reencontrarse personal y profesionalmente. No ser nadie, poder caminar y llorar tranquila en la calle, eso me salvo», ha dicho en el medio citado.