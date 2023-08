Mar Saura: un pacto con el diablo y un bañador Versace de más de 300 euros

Mar Saura ha sido una de las presentadoras más conocidas de la pequeña pantalla en los 90. Un éxito que la convirtió en un personaje mediático protagonista de la crónica social de nuestro país. Han pasado los años y aunque Mar vive retirada del foco mediático y su vida ha dado un giro de 180º en todos los sentidos, hay algo que no ha cambiado a ojos de la opinión pública en todos estos años: una belleza imperturbable, una figura perfecta y un estilo de lujo del que ha vuelto a hacer gala durante sus recientes vacaciones

La presentadora y modelo Mar Saura disfruta de unos días de descanso en la isla de Ibiza, uno de sus destinos vacacionales favoritos. La empresaria ha elegido la isla Pitiusa para relajarse con su marido, el empresario Javier Revuelta, así como sus dos hijos, Claudia y Javier. Allí, además de disfrutar de baños de sol y salida a alta mar en un lujoso yate, Mar pudo encontrarse con su amiga Alejandra Prat que también ha viajado hasta las baleares para desconectar con los suyos.

Mar Saura paseando / GTRES

Más allá de este encuentro entre ambas ambas, lo cierto es que, como ha sucedido en varias ocasiones con Mar Saura, la presencia de la comunicadora en la playa no ha pasado desapercibida ni para los bañistas que allí se encontraban ni tampoco para los medios de comunicación que han recabado en la espectacular imagen de la presentadora.

El bañador más caro de Mar Saura

Mar Saura en bañador / GTRES

A sus 47 años, Mar parece haber hecho un pacto con el diablo, como se dice de manera coloquial cuando parece que el paso de los años no deja su huella. Así, Mar lució espectacular como demostró con su bañador negro de la firma Versace, cuyo precio en web es de 315 euros, un kaftan beige y una inmensa pamela completó el `outfit´ playero de la modelo, una de las mujeres más bellas y elegantes de nuestro país.

Aunque la genética tiene un peso importante en el increíble físico de Mar Saura, la empresaria cuida mucho su imagen, poniendo especial atención en su alimentación y su puesta a punto diaria como explicó en su día a los medios de comunicación que no pudieron evitar preguntarle por el secreto de su belleza.

El bañador de Mar Saur / Versace

Así lo explicó en su encuentro con la revista ¡HOLA!, a cuyos micrófonos confesó hacer deporte desde que era muy joven: “Me viene muy bien porque me duele muchísimo la espalda con lo cual es genial para mejorar la postura; para la mente también porque yo soy una persona muy nerviosa y necesito esos 35 o 45 minutos porque te desconectas de todo, estás centrada en eso”.

El secreto de belleza de Mar Saura

Mar Saura hablando por teléfono / GTRES

Mar tiene muy claro el tipo de entrenamiento que beneficia a su silueta y cual es que no le conviene realizar por un claro motivo: «Yo no corro porque me adelgaza demasiado, así que hago pesas. Lo he hecho de toda la vida, (…) y es cuando estoy mejor, te pones más anchita y te pones mejor», explicaba Mar. Apasionada del reiki, la presentadora también cuida su interior haciendo meditación cada mañana y dedicando un tiempo fijo al día a la lectura.

Pero la rutina de Mar no solo pasa por el deporte, sino también por la atención a su rostro y cabello que cuida con mimo y, sobre, todo con una herramienta clave: “No creo en milagros, pero sí en la constancia. Dedicar cinco minutos diarios a desmaquillar, tonificar e hidratar la piel es una rutina que hago por la mañana y por la noche, siempre”. Unas claves que, sin duda y a juzgar por las imágenes dan un buen resultado.