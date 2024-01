Tamara Falcó se ha realizado un tratamiento para hacer frente a los excesos de las Navidades. La marquesa de Griñón, tras unas semanas de vacaciones, ha vuelto a retomar sus proyectos profesionales. Una de sus primeras paradas ha sido la tertulia de actualidad del programa de Pablo Motos, donde colabora cada semana. En este espacio, la hija de Isabel Preysler ha contado que ha disfrutado de un merecido descanso en Miami junto a su familia: Enrique Iglesias, Ana Boyer, Fernando Verdasco e Isabel Preysler. Además, la chef ante las preguntas de sus compañeros, ha confesado que también ha estado en Suiza junto a su marido y ha aprovechado para hacerse un tratamiento para combatir las copiosas comidas que son características de las últimas semanas del año.

«He estado en Miami y luego en Suiza, en una clínica de macrobiótica para empezar bien el año porque me he comido todos los turrones del mundo», ha comenzado diciendo Tamara Falcó en el programa de prime time. «Fui para compensar los excesos de las navidades. He soltado lo que había cogido porque me he pasado comiendo rösti, pasta y todos los turrones habidos y por haber», ha continuado revelando la hija de Isabel Preysler. Una de las grandes pasiones de la socialité, es la gastronomía, así que estas semanas no se ha cortado en disfrutar de los platos que han debido de preparar su entorno más cercano.

¿Qué es la dieta macrobiótica?

La dieta macrobiótica es un enfoque alimenticio basado en principios filosóficos y de equilibrio energético. Originaria de Japón, esta dieta busca armonizar el Yin y el Yang, conceptos que representan las energías opuestas pero complementarias en la naturaleza. Los alimentos se clasifican según su naturaleza yin (más ligera) o yang (más densa), y la idea es mantener un equilibrio entre ambos para promover la salud.

La dieta macrobiótica se centra en alimentos integrales, principalmente granos enteros, vegetales locales y de estación, legumbres, algas y productos de origen marino. Se evitan alimentos procesados, carnes rojas y productos lácteos. La moderación en las porciones y la masticación consciente son prácticas esenciales.

Se cree que esta dieta no solo beneficia la salud física, sino que también puede tener efectos positivos en el bienestar mental y emocional. Algunos seguidores afirman que la dieta macrobiótica les proporciona energía sostenible y mejora la conexión con la naturaleza. Sin embargo, es crucial adoptarla con precaución, asegurándose de satisfacer las necesidades nutricionales individuales y adaptarla a condiciones de salud específicas.

El nuevo deporte que ha empezado a hacer Tamara Falcó

Además de seguir estrictamente la dieta macrobiótica, a Tamara Falcó le ha servido su estancia en Suiza para adentrarse en un nuevo deporte. «Fue toda una mentira de mi marido. Subía a esquiar y a hacer todo tipo de deportes. Y un día me convenció para hacer raqueta. Me dijo que era lo mismo que lo que hacía yo andando por el pueblo, pero con raquetas. Subimos la primera cuesta y yo estaba ya con un pulmón fuera. Veía que eso no se acababa ahí, que había mucho más», ha relatado la chef.

«Eso sí, me paré en la mitad para tomar un zumo. Todo el mundo compitiendo por los tiempos, ya que había algunos que decían que lo habían hecho en 50 minutos, otros que en 60… Y yo lo hice en hora y media», ha concluido Tamara, resaltando que agradece que su chico le haga vivir estas experiencias.