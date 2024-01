El llamativo proyecto de Camilla Parker: reina del poscast

La reina Camilla Parker ha empezado el año por todo lo alto con un nuevo proyecto: un podcast. Con el objetivo de fomentar la lectura, la Reina se ha sumado a la tendencia del podcasting, y el primer capítulo se estrenó el pasado 8 de enero. El podcast, The Queen’s Reading Room (La sala de lectura de la reina), está formado por ocho entregas y se emiten en distintas plataformas, entre las cuales se encuentran Spotify y Apple Music. Cada semana, la esposa de Carlos III hará llegar a sus lectores un episodio junto a diferentes escritores que conversarán con ella sobre sus libros favoritos, primeras lecturas, experiencias literarias…

Fue en enero de 2021 cuando un integrante de la Casa Real Británica lanzó su club de lectura bajo el mismo nombre del podcast. Tras haber cosechado grandes éxitos con esta iniciativa, ha decidido llevarla a otro ámbito. “No hay nada como que un amigo te recomiende un libro; pero es aún mejor cuando esa persona es uno de tus autores favoritos o una de tus personas más admiradas”, ha confesado Vicki Perrin, directora de la organización benéfica en la que se transformó la iniciativa lectora de Camilla y la persona que además acompañará en cada capítulo a la Reina. «Espero que incite a los oyentes a nuevas aventuras literarias y ayude a quienes deseen amar los libros un poco más, a encontrar los libros que enciendan su imaginación”, ha continuado diciendo, mostrándose muy agradecida por haber sido escogida para participar en esta iniciativa.

Con este proyecto, Camilla sigue los pasos de otros miembros de la familia real británica que ya se han estrenado anteriormente en este formato. Entre ellos, se encuentra Meghan Markle, quien estrenó en 2022 su propio podcast, Archetypes. Un programa presentado por ella misma y que fue todo un éxito en Spotify, a pesar de solo durar una temporada. Además de la duquesa de Sussex, la princesa Eugenia también se puso ante los micrófonos en Floodlight, presentado junto a Julia de Boinville.

El talento oculto de Carlos III con sus nietos

En el primer capítulo del podcast de The Queen’s Reading Room, la Reina ha desvelado que le encanta leer a sus nietos la saga de los libros de Harry Potter, pero cuando tiene que dar voz a los personajes, hay alguien en el Palacio que lo hace mejor. «No puedo imitar voces ni por amor ni por dinero, lo tengo todo perdido en eso», ha comenzado diciendo ante las cámaras del proyecto que ha comenzado este nuevo año.

«Era muy mala actriz en el colegio y nunca he sido capaz de dominar el arte de la imitación. Pero mi marido (el rey Carlos III) lo hace de maravilla. Puede hacer todas las voces. Lee Harry Potter y puede hacer todas las voces diferentes, y creo que los niños realmente lo aprecian», ha continuado confesando, mostrando la habilidad de su marido, la cual ella misma reveló también en el documental que se estrenó en 2018: Prince, Son and Heir: Charles at 70.