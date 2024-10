El fútbol está lleno de sorpresas y, en este 2024, la mayor de todas ha sido la elección de Rodrigo Hernández, conocido como Rodri, como ganador del Balón de Oro, el reconocimiento individual más importante en el mundo del fútbol organizado y otorgado anualmente, desde 1956, por la revista francesa especializada France Football.​​​ Y es que todo apuntaba a que el galardon iba a caer en manos de Vinícius Jr., la estrella brasileña del Real Madrid. Lo que ha desatado un debate considerable sobre la justicia de su elección.

«Si los criterios del premiono proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Dani Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta», «No es bueno para el fútbol que un club como el Real Madrid no esté presente en una gala así», son algunos de los comentarios que han surgido alrededor de este asunto.

Rodri Hernández en la gala del Balón de Oro 2024. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que este logro ha elevado a Rodri al Olimpo del fútbol y puesto el foco, a su vez, en su vida personal y privada a ojos de la crónica social de nuestro país. Nacido en Madrid el 22 de junio de 1996, Rodri creció en una familia tradicional que le inculcó «los valores de la humildad y el trabajo duro», sus propias palabras. A diferencia de muchos otros futbolistas de alto perfil, Rodri mantiene su vida privada al margen de los medios. Prueba de ello es su relación con su novia, Laura Cascante. La pareja, que se conoció en la residencia de la Universitat Jaume I de Castellón en 2014, lleva varios años junta. Sin embargo, ambos evitan el protagonismo en redes sociales y mantienen un perfil bajo en la esfera pública. «La fama no me llena. No me gusta ser extravagante», confesaba Rodri en una reciente entrevista.

Este enfoque también se refleja en su vida cotidiana y para con su formación académica. El centrocampista español ha apostado siempre por compaginar el deporte profesional con los estudios, pues incluso en medio de sus éxitos deportivos, muestra interés en temas financieros y de administración. Esto se debe a que al tiempo que consolidó su trayectoria futbolística, Rodri Hernández construyó una carrera universitaria. El futbolista está licencido en Administración y Dirección de Empresas por el centro universitario antes citado. «Cuando fichó por el City, todavía no había terminado la carrera, pero seguía estudiando a distancia y nadie sabe que a veces entre semana se cogía un avión a Castellón para hacer un examen, y se volvía a Manchester esa misma tarde», contaba Ximo Miralles, íntimo amigo de Hernández, a Relevo.

Rodri Hernández y Cascante en la gala del Balón de Oro 2024. (Foto: Gtres)

Una carrera en ascenso

La carrera profesional de Rodri comenzó en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid, donde destacó por su control del balón y su habilidad para la recuperación de la posesión. Sin embargo, fue en el Villarreal Club de Fútbol donde realmente empezó a brillar, lo que lo llevó a regresar al Atlético en 2018. Posteriormente, en 2019, el madrileño dio el salto al Manchester City de la mano de Pep Guardiola. En el City, Rodri se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas defensivos del mundo, una pieza clave en el esquema de Guardiola.

Rodri Hernández durante un partido de fútbol. (Foto: Gtres)

La temporada pasada fue particularmente memorable para Rodri, un desempeño decisivo para su candidatura al Balón de Oro. El deportista fue fundamental en la Premier League, donde jugó 34 de los 38 partidos y aportó ocho goles y nueve asistencias. En la Champions League, por su parte, Rodri jugó ocho partidos, anotando un gol y repartiendo tres asistencias en 698 minutos de juego; mientras que en la FA Cup, Rodri disputó cuatro encuentros con una asistencia en 360 minutos de juego. Además, Rodri fue el eje central de la selección española en la Eurocopa, donde se alzó con el título y fue elegido el mejor jugador del torneo.

La polémica detrás del Balón de Oro 2024

A pesar de su excelente temporada, la decisión de otorgarle el Balón de Oro a Rodri ha generado una gran controversia. En el ambiente futbolístico, había una clara expectativa de que Vinícius Júnior, el delantero del Real Madrid, fuera de quien recibiera el premio.