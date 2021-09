Juan Peña recibe el alta tras dos semanas ingresado por coronavirus

Buenas noticias para Juan Peña. Después de dos semanas ingresado en un hospital madrileño a consecuencia del coronavirus, el artista por fin ha recibido el alta hospitalaria. Visiblemente cansado, pero muy animado, el cantante no ha dudado en atender a los medios que esperaban a las puertas del centro hospitalario a que recibiera el alta. “La verdad es que ha sido un infierno”, ha expresado Peña. “Han sido casi dos semanas y lo he pasado muy mal”, ha recalcado el artista.

El cantante se contagió antes de que le diera tiempo a ponerse la segunda dosis de la vacuna. “La vacuna no me hizo efecto y se me complicó un tema pulmonar”, ha explicado. El artista se siente muy agradecido por la atención que ha recibido en estos días. Aunque ya está bastante mejor, ha reconocido que todavía tiene un poco de neumonía y ha asegurado que lo que necesita es descansar para recuperarse del todo y poder volver a trabajar lo antes posible. «Ahora lo que necesito es recuperarme, que estoy deseando estar con la familia y volver a trabajar», ha explicado.

Juan Peña ha abandonado el hospital en compañía de su mujer, Sonia González, que ha sido uno de sus mayores apoyos en este complicado momento. Para el artista, lo peor ha sido la sensación de no poder respirar y no poder levantarse solo. Además, ha perdido diez kilos, que seguramente recuperará gracias a los cuidados de su mujer: «he perdido como diez kilos, pero da igual porque ahora en casa me cuida bien Sonia», ha manifestado.

Una de las cosas que más le han preocupado es que contagió a su hijo, Tristán, aunque el pequeño lo ha pasado asintomático: «me asusté porque yo se lo pegué, pero él lo ha pasado asintomático. Me quería morir yo del miedo», ha explicado. El artista ha tenido que estar ausente en uno de los días clave en la vida de su hijo, el pasado 8 de septiembre, cuando fue su cumpleaños. Peña ha revelado que le había hecho una promesa, que espera poder cumplir en cuanto le sea posible: «como es tan loco de los piratas, de los romanos… y empezamos la gira en Latinoamérica, en cuanto tengamos algunos días me lo llevaré conmigo allí, a República Dominicana que tengo conciertos», ha declarado.

A pesar de estar ingresado, en estos días el artista ha tenido muy presentes a sus seguidores, con quienes ha compartido algunos detalles de su hospitalización. También ha pensado mucho en su familia, no solo en su mujer y su hijo, sino también en sus padres, que han estado muy preocupados por su evolución: «estoy deseando volver a casa y responder a mucha gente… La verdad es que no doy crédito. Cuando uno está enfermo, sentir ese cariño… es algo que no tengo palabras», ha recalcado.

Pese a que ya está bastante recuperado, los médicos le han recomendado que se lo tome con calma: «ahora lo único es el tema pulmonar, porque ha sido neumonía en los dos pulmones, pero poquito a poco… Y que vaya ensayando, porque el día 2 de octubre de un concierto muy importante en Huelva, y quiero cantar. No puedo faltar que tengo que currar. Me pondré en casa solo a cantar, también andar… y espero irme unos días al campo en Albacete, que quieras que no también el aire puro…», ha dicho.