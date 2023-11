José María Carrascal y su gran historia de amor con Ellen, la mujer de su vida

El mítico periodista y escritor José María Carrascal ha fallecido el pasado viernes a los 92 años en su domicilio madrileño. Uno de sus amigos se preocupó al llevar varios días sin saber nada de él y llamó a los servicios de emergencia. Lamentablemente, los médicos del Summa han confirmado la triste noticia.

El madrileño destaca por su impecable trayectoria periodística, pero también por tener a sus espaldas una historia personal que podría ser el argumento perfecto para cualquier novela. El gran amor de su vida fue Ellen. Siempre que tenía ocasión le dedicaba unas emotivas palabras y dejaba claro que era uno de sus grandes motivos para sonreír.

José María Carrascal nació en El Vellón (Madrid) el 8 de diciembre de 1930. Estudió Filosofía y Náutica, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que los barcos no eran los suyo y decidió cambiar de rumbo. Fue entonces cuando empezó a trabajar de periodista y no tardó en demostrar que había encontrado su verdadera vocación. «Me di cuenta de que aquello no era para mí. Tenía un falso concepto de la navegación. No es tan romántico. Es duro, muy duro, y yo no tenía dotes para el mando», narró en su libro de memorias, titulado El capitán que nunca mandó un barco.

José María Carrascal firmando uno de sus libros / GTRES

José María era un gran amante de la aventura. Le encantaba viajar y vivir experiencias, por eso se marchó a Berlín durante una temporada para trabajar de profesor de español y traductor. Fue allí donde escribió sus primeras crónicas y donde conoció a su esposa: Ellen. Protagonizaron una historia de amor de película, de hecho celebraron dos bodas: una en Alemania y otra en España.

José María Carrascal se casó con Ellen en 1960

Ellen era azafata en la compañía aérea Pan Am y curiosamente vivía muy cerca del mítico periodista. Se conocieron a esta casualidad que supieron aprovechar al máximo y protagonizaron una historia de amor tan romántica como emotiva. Se casaron en 1960 en una boda civil que celebraron en Berlín y posteriormente formalizaron su matrimonio por la Iglesia en España, en concreto en el Monasterio de Montserrat, el único templo del país en el que podían casarse en una ceremonia oficiada en alemán.

José María Carrascal en una foto de archivo / GTRES

José María Carrascal estuvo realmente enamorado de Ellen y en su momento explicó por qué no tuvieron descendencia. Según las palabras que escribió en su libro de memorias, esta decisión les unió todavía más. Se tenían el uno al otro y gracias a esto pudieron disfrutar al máximo de la relación. «No tuvimos hijos porque nos casamos tarde. Eso a algunos matrimonios les ha separado, pero a nosotros nos unió mucho más. Para adaptarse a otra persona, sobre todo si tienes una personalidad fuerte, hay que tener generosidad, estar dispuesto a ceder mucho y a dar mucho. Yo no me hago a la idea de vivir sin mi mujer. Ella me ha ayudado en todo».

José María Carrascal y Ellen vivieron 25 años en Estados Unidos

Julio Iglesias jugó un papel fundamental en la vida de José María porque fue el que le convenció para trabajar en la pequeña pantalla. «Pasó por Nueva York y me llamó y me dijo que lo aceptara. ‘Acéptalo, vas a ganar mucho más en televisión, te va a conocer más gente, lo que será bueno y malo, pero para tus libros te vendrá muy bien’, me dijo. Confié en el talento de negociante de Julio». Hasta la fecha vivía en Estados Unidos con Ellen, de hecho la azafata no quería mudarse a España.

José María Carrascal posando en un evento / GTRES

El matrimonio estuvo 25 años viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, Carrascal recibió una oferta que no pudo rechazar y empezó una nueva aventura en su país natal. A pesar de que Ellen no quería cambiar de vida, hizo un esfuerzo por su marido y juntos consiguieron sed realmente felices en Madrid. La capital recibió a José María con los brazos abiertos y le dio una oportunidad de oro para triunfar en su profesión. Tanto es así que escribió una veintena de libros y recibió premios tan prestigiosos como la Antena de Oro de la Academia de Televisión.