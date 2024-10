José Luis Ortega, ex trabajador del gabinete de Doña Sofía: "Juan Carlos se sentía por encima de todo"

En medio del escándalo público que ha supuesto la filtración de las fotografías y los audios que OKDIARIO sacó en exclusiva de Bárbara Rey y Juan Carlos I, José Luis Ortega, ex miembro del gabinete de doña Sofía, ha concedido una sincera entrevista, al programa Vamos a ver, con el objetivo de aclarar cómo se siente la progenitora del actual monarca en estos momentos. «Yo creo que está viviendo todo este escándalo con muchísima preocupación. También con tristeza por lo que significa para el entorno familiar, para sus hijos particularmente, que no es que fuesen desconocedores de ello, pero no creo que lo estén pasando nada bien. Pero sobre todo con preocupación por lo que pueda salir y por el futuro», comenzaba a decir.

«Probablemente, la Reina emérita fue la última en enterarse de la relación entre Juan Carlos y Bárbara Rey», proseguía. Añadía que en un principio seguramente barajó la posibilidad de poner fin a su matrimonio. Sin embargo, hacía hincapié en que había que tener en cuenta la familia de la que procedía. «Su madre, la reina Federica, ha estado siempre muy encima. Cuando empezaron a suceder estas cosas, y la reina se enteró, donde se refugiaba era en su madre», contaba. Asimismo, Ortega señalaba que su hermana Irene también había sido un gran apoyo para ella. «Es el lugar al que ha ido la Reina, siempre ha estado su hermana a su lado. No en los viajes oficiales, evidentemente, pero en todo lo que ha hecho de forma privada, siempre ha estado ahí», explicaba.

José Luis Ortega en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

En cuanto a la actitud del Rey Juan Carlos, el entrevistado confesó que varias personas hablaron con él para frenar la situación pero que, sin embargo, nunca quiso atender dichas peticiones: «Se sentía por encima de todo», expresaba. A pesar de que Bárbara Rey ha sido la más mediática, lo cierto es que la vedette no ha sido la única amiga especial que ha tenido el Rey emérito. «Todo el mundo sabe que no ha sido así, lo que pasa que las personas que han estado en el entorno del Rey han sido muy discretas. Aun así, entre todas las relaciones que ha tenido, ninguna parece haber sido tan profunda como esta», sentenciaba.

En ese momento, Joaquín Prat, presentador del matinal de Mediaset, quiso preguntarle por el papel de mano negra que supuestamente doña Sofía ha ejercido en la carrera de Bárbara, algo de lo que Ortega se ha pronunciado sin tapujos: «No me consta, pero tal vez si todos nos ponemos en los zapatos de ella, pues supongo que haríamos cualquier cosa por hacer daño. Pero no me consta. Sinceramente no lo creo, pero no quiere decir que no haya sucedido», manifestaba. Justificando su respuesta, comentaba que entre la larga lista de amantes que ha tenido Juan Carlos I también hay nombres muy conocidos en la esfera pública que nunca han sufrido ningún bajón en sus trayectorias artísticas: «Han seguido trabajando y algunas siguen trabajando. Otras ya están retiradas», reiteraba.

Prat incidía en que ninguna de ellas había chantajeado al Rey como lo ha hecho Bárbara y era entonces cuando José Luis apuntaba su propia opinión al respecto: «Se habla de unas cifras disparatadas. Pero, ¿realmente todo ese dinero, lo pidió Barbara? A mí me cuesta trabajo pensarlo. No sé si alguien no se quedó con dinero por el camino. A mí me resulta muy extraño. Estamos hablando de unas cifras tremendas para la época. En aquellos años era muchísimo dinero», concluía.