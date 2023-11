José Antonio Campos Calle se ha convertido en el primer español en coronarse como Míster Internacional. Desde 2006, la ciudad filipina de Bangui lleva siendo el escenario de este certamen. Además de este reconocimiento otorgado el 20 de octubre, el joven también ha sido durante estas semanas: Míster Fotogenia, Mejor Cuerpo en Traje de Baño y Míster DermaWorld. Un largo camino, que ha llevado al modelo a hacerse con la corona.

José Antonio Campos Calle, orgulloso de ser el representante de España en Míster Internacional / Instagram

José Antonio es un joven malagueño de 28 años. Nació en la tierra natal de Picasso, pero se trasladó a Valencia, ciudad donde reside actualmente. Cursó el Grado Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva, aunque nunca ha dejado de lado el mundo de la belleza y la moda. El malagueño es militar y se encuentra destinado en Valencia, en el Regimiento de Transmisión del Ejército de Tierra. Campos compagina esta profesión y su faceta como modelo desde 2020. Este no ha sido el primer certamen al que José se ha presentado, ya que lleva haciéndolo más de seis años. Además, hay que destacar, que para convertirse en el hombre más guapo del mundo, el militar ha tenido que pedir la excedencia en su trabajo en el Ejército.

«Primero, yo me presenté a Míster International Málaga, gané y fui al certamen nacional, donde quedé en el segundo lugar. Antonio Company, que se llevó la corona, irá a Míster Mundo y yo fui a Míster International. Llegué dos semanas antes a Filipinas y me lo pasé muy bien», ha detallado José Antonio Campos en una charla en El Mundo. Durante estos meses, el militar nunca se ha llegado a plantear convertirse en el primer español más guapo del mundo: «Al llegar, vi que sí tenía competencia. Aun así, yo confiaba en quedar por arriba. Aunque jamás imaginé que yo podía ganar. Cuando decían ‘Spain’, yo no me lo creía. Miraba a mis compañeros, como diciendo ‘¿de verdad soy yo?’ y ellos me decía ‘sí, sal, sal, que te ha tocado’», ha confesado sobre sus primeros días en Filipinas.

Desde que el modelo se hizo con el premio, no ha podido digerir esta emoción que aún inunda su cuerpo: «No sé si lo soy, porque la belleza es subjetiva. Y hoy el hombre que gana estos certámenes de belleza no es necesariamente el más guapo. Lo que se necesita para ganar estos concursos es intentar transmitir valores a la sociedad, abogar por causas sociales. Puedes tener una cara bonita, pero ese rostro solo te va a ayudar a dar visibilidad a lo que realmente quieres», ha continuado diciendo para el digital. José Antonio, durante los años que ha estado desfilando por las pasarelas, se ha mantenido con los pies en la tierra.

¿Cuáles van a ser los próximos pasos del Míster Internacional?

Lejos de celebrar la victoria en Valencia, José Antonio Campos va a tener que pasar unos meses alejado de la ciudad donde reside. Uno de los objetivos que tiene este certamen es inspirar a las próximas generaciones, por lo que el modelo va a tener que viajar al rededor de todo el mundo, para participar en diferentes causas sociales. India, Perú o Sudáfrica son algunos de los primeros destinos que va a recorrer el malagueño.