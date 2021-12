‘La isla de las tentaciones’: el futuro de Sandra y Darío, en el aire, tras su encuentro en la hoguera

Cuando quedan apenas dos días para que finalice el año, Telecinco ha emitido uno de los capítulos más emocionantes del reality La isla de las tentaciones. Durante el Debate de principios de esta semana, Sandra Barneda ya adelantó algunos detalles de lo que se iba a ver en el programa, en el que la relación entre Sandra y Darío iba a convertirse en la gran protagonista. El reencuentro entre ambos tras la segunda infidelidad por parte de ella -primero antes de viajar a República Dominicana con una expareja y después allí con el tentador Rubo- ha estado cargado de momentos emotivos, pero también ha sido complicado para los dos. Fue precisamente Darío quien pidió una hoguera de confrontación para poder poner las cosas sobre la mesa con la que, hasta ahora, ha sido su pareja y aclarar la situación.

Un reencuentro en el que ambos tenían los sentimientos a flor de piel. Sandra ha asegurado que no está arrepentida de sus acciones, pero no ha podido evitar romperse en el momento en el que ha visto a Álvaro y declarar lo mal que lo había pasado. Sin embargo, Sandra ha sido la que ha tomado el papel principal. Con la voz entrecortada y conteniendo las lágrimas ha dicho: “Yo no te hago bien, y tú a mí tampoco. Ahora mismo no soy feliz con Darío”. Unas palabras que han descolocado a Darío.

Sandra ha querido dar las gracias al que hasta ahora era su novio por destapar la infidelidad que cometió una semana antes de que comenzara el reality, pues eso le ha permitido sentirse liberada y dejarse llevar al 100%, lo que, en cierta manera, provocó que besara a Rubo, aunque no ha mantenido relaciones íntimas con él. La joven ha recalcado que no se arrepiente de esto, aunque sí de haberle hecho daño a Darío.

Aunque Darío ha reconocido que, en parte mantenían una relación tóxica, ha preferido no ver las imágenes de Sandra y Rubo, ya que para él, ella ha sido el amor de su vida. De momento se desconoce el final de la hoguera, que se emitirá la próxima semana en El debate de las tentaciones.

Sandra y Darío no han sido los únicos protagonistas de la noche. El encuentro entre Álvaro y su suegra ha sido el otro gran momento de la gala. Rosario y Álvaro llegaron al programa para demostrar la solidez de su relación, pero con el paso del tiempo han ido cayendo en la tentación. Lo que nadie se esperaba es que la madre de ella viajara al Caribe para tener una conversación con él.

“Madre de Dios, ¿qué hace mi suegra aquí?”, ha dicho al ver a Charo en la hoguera. se “Te alegras de ver a la suegri?”, ha contestado ella. Ambos han mantenido una conversación en la que él le ha dicho que Rosario “ha fallado primero”, pero Charo le ha dicho que “por algo será”. Álvaro no ha podido contener la risa.

Charo ha visto las imágenes en las que su yerno le es desleal a su hija con Sabela: “hijo mío, ¿y tú dices que la quieres?”, ha recalcado. Él ha intentado explicarse, aunque ha asegurado que se ha sentido juzgado por su suegra.

La próxima gala

Tras la emisión de la octava entrega del reality, Telecinco ha emitido un avance de la próxima en la que se dará respuesta a la incógnita sobre el futuro de Sandra y Darío. No obstante, en el Debate de esta semana, se intuye la ausencia de ambos, pero no se sabe si se marcharon juntos o cada uno por su lado. Además, en la entrega de la semana que viene se mostrarán los enfrentamientos entre los tentadores con los chicos y las tentadoras con las chicas.