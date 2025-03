Estefanía Knuth, la última mujer del fundador de Mango, Isak Andic, formará parte próximamente parte del consejo del grupo audiovisual Atresmedia, tal y como se anunciará en la junta de accionistas que tendrá lugar el 29 de abril. Esta noticia supone un cambio radical en su vida y que llega meses después del trágico accidente en el que perdió la vida su marido mientras se encontraba de excursión junto a su familia en Montserrat, en las cuevas de salitre de Collbató.

El radical cambio de vida de Estefanía Knuth

Hace tres semanas, la jueza encargada de la muerte del fundador de Mango ha reabierto la causa tras ser archivada el pasado mes de enero al no encontrarse indicios de delito tras la muerte del empresario, que perdió la vida por el golpe y heridas provocadas por la caída. Un accidente que presenció su hijo Jonathan, que se había citado con su padre para pasar un día al aire libre, y del que alertó a los servios de emergencia: «Mi padre está inconsciente en el suelo. Lo he visto caer y no puedo acceder a él». Sin embargo, la última noticia sobre el fallecimiento es que la magistrada ha incorporado nuevos informes de los forenses del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya tras la autopsia.

Isak Andic en un evento. (Foto: Gtres)

Desde el 2018, Isak compartió su vida con una mujer que, aunque ha estado durante todo este tiempo al margen del foco público, era reconocida en el mundo del golf, un deporte al que dedicó gran parte de su vida y por el que obtuvo varios reconocimientos, como la victoria en Singapore Ladies Open en 1996: Estefanía Knuth, 20 años menor que su marido fallecido y que también logró la medalla de bronce en el Campeonato de Europa en el año 2011, siete años antes de conocer a su marido. En cuanto a su vida personal, la ex jugadora de golf profesional ha optado por llevar su vida privada en la más absoluta discreción. De ella solo se sabe que, antes de conocer al fundador de Mango, se casó con el empresario Gonzalo Rodés, con el que tuvo tres hijos y del que se separó hace más de una década.

A pesar de la muerte del empresario y la tristeza que ha supuesto para su entorno más cercano, la golfista profesional optó por pasar su duelo en la sombra y, desde entonces, a penas han trascendido noticias sobre ella, hasta ahora.

Isak Andic. (Foto: Gtres)

Tres meses después del accidente de su marido, Estefanía ha recibido una gran noticia que dará un giro radical en su carrera deportiva que, por su nuevo puesto de trabajo, pasará a un segundo plano. La catalana pasará a formar parte del consejo del grupo audiovisual Atresmedia. Concretamente, la viuda de Isak Andic será consejera independiente durante aproximadamente cuatro años junto a Almudena Martorell, que actualmente es la presidenta ejecutiva de la Fundación A la par. Además, según ha trascendido, serán un total de 14 personas las que formen parte de su equipo.