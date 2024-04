Han pasado casi nueve meses desde el fallecimiento de Marta Chávarri, pero lo cierto es que su nombre no ha dejado de acaparar multitud de titulares en la crónica social del país, siendo los últimos los motivados por la entrevista que ha concedido su hermana, Isabel Chávarri, a razón del programa que Anatomía de…, en LaSexta, dedicará a las tramas financieras y políticas de la década de los noventa y, en concreto, a la polémica imagen de Marta en la discoteca Mau Maud de Madrid, con medias, pero sin ropa interior.

La instantánea fue tomada en 1988, si bien no vio la luz hasta seis meses después. Interviú la llevó a su portada y frustró, cabe recordar, una de las operaciones financieras más ambiciosas de la historia de España: la fusión de Banesto Central, dada la relación de la socialité con Fernando Falcó y Alberto Cortina. Marta reclamó a la revista una indemnización de 200 millones de pesetas -entonces todavía no estaba en circulación el euro-, por los daños y perjucios ocasionados; pues según la sentencia firme del Tribunal Supremo, vulneraron su derecho a la intimidad e imagen. «Me llamaron y me dijeron que iba a ser un documental de lo que fueron aquellos años y la importancia de la figura de Marta. Lo importante es que se cuente la historia para quien no lo haya vivido y cómo mi hermana sufrió tantísimo», señala Isabel sobre la producción que verá la luz este próximo domingo.

«Si Marta hubiera seguido su vida con Fernando Falcó, que era un señor de los pies a la cabeza, habría sido todo muy diferente. Muchas veces lo he pensado: si hubiera vivido mi madre, nunca se habría ido con Cortina. Se metió en el matrimonio y hasta que no consiguió tenerla no paró. Marta era una niña con veintipocos años, muy inocente, muy naif, muy buena, muy libre… y se obnubiló. Yo hice todo lo posible para que no la pillaran cuando comenzó con Cortina y para que aquello se acabara pronto», añade.

Esto último, es digno de mención aquí, viene a razón de que al tiempo que veía la luz la portada de Interviú, Marta Chávarri y Alberto Cortina, eran fotografiados saliendo juntos de un hotel en Viena. Por aquel entonces, ella estaba casada con el maqués de Cubas, Fernando Falcó, y él era el marido de la empresaria, Alicia Koplowitz. Un escándalo en mayúsculas que terminó por confirmar lo que en la época era un secreto a voces, y es que tanto Marta como Alberto tenían un romance secreto y, por tanto, estaban siendo infieles a sus respectivas parejas. De hecho, dos semanas después de las imágenes, Marta Chávarri y Fernando Falcó anunciaron su separaciónmatri monial de mutuo acuerdo en los juzgados de familia de la Plaza de Castilla de Madrid.

En su entrevista, Isabel también está llevando el duelo por la pérdida de su hermana, Isabel ha confesado a Vanitatis que le cuesta procesar que Marta ya no está. «Es muy triste. Hay veces que digo: Voy a llamarla a ver si tiene ganas de que vayamos a comer a algún lado», relata.