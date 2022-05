El fallecimiento de Jose Luis Losa, ganador de Supervivientes 2017 y concursante de Masterchef ha conmocionado no solo a sus familiares y amigos, sino al mundo de la televisión también. Su cuerpo era hallado sin vida en su domicilio la madrugada del domingo y el Ayuntamiento de Munera decretaba dos días de luto oficial por su pérdida. Tan solo unas horas después de la tragedia, las redes sociales se inundaban de condolencias hacia la familia y sus compañeros de concurso, entre los que se encuentran rostros tan conocidos como el de Alba Carillo o Iván González le rendían un pequeño homenaje en el universo 2.0.

Esta tarde, cuando la familia del albaceteño le ha dado su último adiós en su localidad natal, Luisa e Inma, madre e hija respectivamente del fallecido, han hablado para las cámaras de Viva la vida, mostrándose visiblemente afectadas por el suceso, pero muy orgullosas de la buena persona que siempre ha demostrado ser Jose Luis. “Ya están juntos. Esto es lo que él quería”, ha afirmado emocionada su hija, quien hasta entonces se había mantenido bajo el anonimato. Y es que, hacía tan solo unos meses que Jose Luis se despedía para siempre de su mujer, que debido a un infarto por culpa de la diabetes que sufría, perdía la vida. Un duro varapalo que le cambiaba por completo la vida tan feliz que había llevado hasta el momento. Algo que Inma Losa, ha recordado con dolor: “Ahora se estarán encontrando donde estén. Dentro del dolor que tenemos, ojalá ya se hayan encontrado”.

“He sacado las fuerzas de hablar para agradecer a todo el equipo y a los compañeros que tuvo en Supervivientes”, ha dicho para el espacio televisivo de las tardes de Telecinco. La joven ha querido aprovechar la ocasión para dar las gracias por las muestras de cariño que está recibiendo a través de las redes sociales, que se han volcado por completo con la familia en estos momentos tan difíciles. “La pérdida de mi madre fue muy dolorosa, pero esto no creíamos vivirlo nunca. Es muy difícil”, ha expresado con un nudo en la garganta.

La joven, que ha quedado huérfana junto a su hermano, ambos veinteañeros, ha recordado a su padre como “un ser bonito”, que le ha dejado unos preciosos recuerdos para la eternidad. “Hemos disfrutado mucho con él”, se ha sincerado conmocionada. Pues Jose Luis se convirtió en una persona muy querida en la pequeña pantalla y consiguió meterse al público en el bolsillo gracias a su carisma y su bondad. “No hay filtros. Era tal cual lo conocisteis vosotros. Yo recuerdo que a veces, sin venir a cuento, me llamabas y me decía ‘no comas hoy en tu casa que te recojo y nos vamos juntos por ahí a comer, te llevo a donde quieras’”, ha comunicado conteniendo el llanto.

De igual forma, Luisa, la madre del fallecido, se ha puesto en contacto con Emma García desde el último adiós a su hijo y lo ha hecho completamente destrozada: «Aquí estoy con toda mi familia, que han venido todos, y todo el pueblo que nos quiere mucho, estamos mal porque esto es una cosa muy mala y no sé ni cómo vamos a salir de esta». La madre de José Luis Losa ha explicado que su hijo llevaba tiempo mal, que no había conseguido reponerse de la muerte de su esposa: “Perdió a su mujer y no pudo con ello. No hacía más que decir que estaba muy solo. Estamos destrozados”. Completamente devastada por la pérdida y en mitad del duelo, Luisa se ha sincerado con la conductora de Viva la vida: “Nos ha afectado tantísimo que no me lo creo”. Pero su dolor no le ha impedido recordar a Jose Luis como el buen hombre que a través de la pantalla demostró ser. “Era un trabajador nato. Buena persona, amigo de sus amigos”, ha comentado con un nudo en la garganta. Ahora, con un dolor y una pena inmensos, el mundo del espectáculo se despide de él. Hasta siempre, superviviente.