La infanta Cristina se ha convertido en la mejor fan de su hijo mediano, Pablo, y acude siempre que puede a los partidos que el joven disputa con su equipo. Después de asistir el pasado martes al servicio religioso en recuerdo de su tío, el rey Constantino de Grecia en Windsor, doña Cristina ha estado en Barcelona en el último partido de Pablo Urdangarin, donde ha estado acompañada de la novia de su hijo, Johanna Zott.

Las infantas Elena y Cristina en el homenaje a Constantino de Grecia. / Gtres

No es, ni mucho menos, la primera vez que la hermana de Felipe VI coincide con la novia de Pablo, con la que mantiene una estrecha relación, pero esta vez se la ha podido ver en una actitud muy cómplice y relajada. Las dos han disfrutado desde las gradas del partido del Fraikin BM Granollers de balonmano contra el Abanca Ademar León y han animado con gran energía al equipo de Pablo. De hecho, durante el encuentro se vivieron momentos de gran tensión y emoción, con un resultado que acabó en empate.

La infanta Cristina con Johanna Zott. / Gtres

Vestidas de manera casual, doña Cristina y Johanna no estuvieron únicamente hablando entre ellas, sino que también estuvieron intercambiando algunos comentarios con personas sentadas a su lado. A pesar de que el equipo de Pablo no logró la victoria en esta ocasión -tampoco la derrota-, el joven contó con el apoyo de dos de las mujeres más importantes de su vida, que no escatimaron en esfuerzos para animarle.

La infanta Cristina abrazando a Johanna Zott. / Gtres

En esta ocasión, la infanta Cristina vestía un vaquero oscuro, un jersey de rayas y una cazadora marrón de cuero, mientras que la novia de Pablo Urdangarin llevaba pantalones vaqueros azules, zapatillas deportivas y un suéter en varios tonos. Ambas apostaron por un look sencillo, con el cabello suelto y sin maquillaje, muy natural, lo que denota que están muy cómodas la una con la otra.

A pesar de que el resultado del partido no fue tan bueno como Pablo habría esperado, el joven abandonó el estadio en compañía de doña Cristina y de su novia, en un coche conducido por él mismo, aunque no han trascendido más detalles de lo que hicieron después.

La nueva vida de la infanta Cristina

Desde que se confirmara su divorcio con Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. La hemos visto hace poco en el Carnaval de Las Palmas en compañía de su prima, Alexia de Grecia -que siempre ha sido uno de sus mayores apoyos-, pero Barcelona sigue siendo uno de sus puntos habituales, ya que su hijo mediano reside allí.

Doña Cristina visita con regularidad la Ciudad Condal y siempre que puede aprovecha para estar con hijo y animarle en su carrera deportiva, más aún ahora que la menor de sus hijas, Irene Urdangarin, se ha marchado de casa para ejercer como voluntaria en Camboya de la mano de la ONG de Kike Figaredo.