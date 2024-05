El impresionante look flamenco de Isabel Díaz Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid

Como es tradición, con motivo de la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, este jueves, 2 de mayo, se ha celebrado un acto solemne en la Real Casa de Correos de la capital presidido por Isabel Díaz Ayuso. Delante de más de 600 invitados, la presidenta ha entregado las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo con un estilismo que le ha vuelto a posicionar como todo un referente en el mundo de la moda.

Acertando una vez más con el atuendo, Ayuso ha lucido un vestido confeccionado por una de las influencers más conocidas de nuestro país: Rocío Osorno, la cual suele inspirarse en Andalucía y sus tradiciones para todos sus diseños. Es por ello por lo que, en esta ocasión, la política se ha enfundado en un vestido de color rojo para mostrarse más flamenca que nunca ante las cámaras. Se trata de una prenda que ha llamado la atención de propios y extraños por su similitud al popular mantón de Manila, y es que cuenta con un acabado de flecos de seda de unos 60 cm de largo.

Isabel Díaz Ayuso en la ceremonia del Día de la Comunidad de Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, tiene un cuello en forma de pico y un cinturón a juego con una hebilla dorada en la cintura que estiliza la figura. Otro de los detalles más llamativos es el corte camisero asimétrico que luce, el cual es de lo más original. En cuanto al tejido, tiene un estampado floral que le convierte en una opción perfecta para la estación en la que nos encontramos: la primavera. Su precio es de 240 euros y está disponible en la página web de la firma de moda fundada por la creadora de contenido mencionada.

Isabel Díaz Ayuso en la ceremonia del Día de la Comunidad de Madrid. (Foto: Gtres)

Las otras invitadas a la celebración madrileña del 2 de mayo

Aunque ha sido una de las mejores vestidas del acto, Isabel Díaz Ayuso no ha sido la única que ha llamado la atención con su estilismo. La presentadora y modelo Nieves Álvarez también ha derrochado elegancia con un impecable vestido blanco de corte midi y falda tapiz con una lazada en el lateral. La pieza pertenece a una de las colecciones de The 2nd Skin Co, la firma por la que han apostado la Reina Letizia y Beyoncé en alguna que otra ocasión. Su precio, tal y como se puede ver en la página web, asciende hasta los 1.450 euros.

Nieves Álvarez en la ceremonia del Día de la Comunidad de Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, la modelo y ex Miss España Helen Lindes también ha asistido al evento celebrado este jueves en Madrid. En su caso, ha elegido un mono en color marrón chocolate conjuntado con una blazer en tono beige y un bolso mostaza de mano.

Helen Lindes en la ceremonia del Día de la Comunidad de Madrid. (Foto: Gtres)

El grupo musical Camela, Rocío Monasterio, Reyes Maroto o Cristina Cifuentes han sido otras de las invitadas que también han asistido al Día de la Comunidad de Madrid de este año.