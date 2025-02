En estos días, Richard Gere ha vuelto a ser noticia por su presencia en los premios Goya 2025, donde recibió el Goya Internacional en reconocimiento a su carrera y su compromiso con causas sociales. A lo largo de su trayectoria, ha protagonizado películas icónicas como Pretty Woman, Oficial y caballero y Chicago, consolidándose como uno de los actores más carismáticos de Hollywood. Sin embargo, entre los muchos papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera, hay uno que pocos recuerdan: su transformación en un indigente para la película Time Out of Mind en 2014. Un papel que lo llevó a vivir una experiencia real en las calles de Nueva York y que expuso de manera cruda la dura realidad de las personas sin hogar.

Cuando Richard Gere aceptó protagonizar Time Out of Mind, dirigida por Oren Moverman, sabía que asumiría un desafío completamente distinto a los papeles de galán que lo convirtieron en una estrella de Hollywood. En esta película, Gere interpreta a George Hammond, un hombre que, tras perder su hogar y sus lazos familiares, deambula sin rumbo por las calles de Nueva York. Más allá de su historia individual, la cinta expone de manera cruda la indiferencia social hacia las personas sin hogar y las numerosas barreras burocráticas que enfrentan para intentar reconstruir sus vidas.

Richard Gere durante el rodaje de una película. (Foto: Gtres)

Para dar vida a su personaje de manera auténtica, Richard Gere decidió sumergirse por completo en su papel. Durante el rodaje, que se llevó a cabo con cámaras ocultas en la ciudad de Nueva York, el actor se sentó en una esquina de la calle con ropa sucia y una gorro gastado, esperando ver la reacción de la gente. Sorprendentemente, casi nadie lo reconoció. Solo una persona, una turista, se acercó para ofrecerle comida, sin percatarse de que se trataba de una estrella de Hollywood, según reveló el propio Richard Gere en una entrevista posterior. «La gente me daba dinero y nadie me reconoció. Pero no me miraban a los ojos. Es interesante seguir la cara que ponen los peatones cuando se acercan a un mendigo», explicó.

«Es una experiencia que nunca olvidaré. Cuántas veces olvidamos lo bendecidos que somos. No deberíamos dar eso por sentado. Y si podemos ayudar a alguien, deberíamos hacerlo. Después del rodaje le di comida y 100 dólares a cada persona sin hogar que me encontré. Creo que sería capaz de sobrevivir como un hombre sin techo», añadió el actor comparando este papel con el de millonario que interpreta en otra de sus películas, Franny.

Tras el estreno de Time Out of Mind, Richard Gere continuó su compromiso con causas sociales relacionadas con la pobreza y la exclusión. De hecho, su presencia en los premios Goya no solo estuvo marcada por el reconocimiento a su carrera, sino también por su apoyo a organizaciones como Hogar Sí, que trabaja con personas sin hogar, y Open Arms, que asiste a migrantes en el Mediterráneo. Durante la ceremonia, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Granada, el actor aprovechó su discurso para abogar por la empatía y la solidaridad, valores que ha defendido a lo largo de su vida. «Hay un lugar en todas nuestras vidas para la bondad básica, para el amor básico y la comprensión y un abrazo de unos a otros. Todos buscamos un hogar, pero estas personas buscan literalmente un lugar donde cobijarse y comer», dijo.