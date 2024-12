Los hijos de Raphael dan la última hora sobre el alta hospitalaria del cantante

El estado de salud de Raphael continúa situado en el centro del huracán mediático desde que el pasado 17 de diciembre fue ingresado de urgencia tras sufrir un fallo cerebrovascular. Todo ocurrió mientras grababa un programa especial de La Revuelta, donde comenzó a sentirse mal y tuvo que ser trasladado de inmediato al Hospital Clínico San Carlos. Días después se instaló en el Hospital 12 de Octubre para continuar sometiéndose a diferentes pruebas.

Su hijo, Jacobo Martos, fue el encargado de confirmar que su padre pasaría Nochebuena y Navidad ingresado. Sin embargo, la mujer del cantante, Natalia Figueroa, actualizó horas más tarde que, si todo iba bien, Raphael sería dado de alta el próximo viernes 27 de diciembre. Desde entonces, no han trascendido mayores detalles al respecto, pero ha sido este 26 de diciembre cuando sus hijos han vuelto a pronunciarse delante de las cámaras, visiblemente esperanzados con que su padre pueda recibir pronto el alta.

Jacobo Martos. (Foto: Gtres)

«Hoy nos confirmarán si sale mañana o no», comenzaba a decir Jacobo mientras sus hermanos se quedaban unos pasos más atrás en la puerta del hospital. El hijo del intérprete de Mi gran noche confesaba que aún no sabía cómo se encontraba de ánimos su padre, ya que aún no le habían podido ver. No obstante, destacaba que cree que «todo va bien», por lo que tenían puestas todas sus esperanzas en recibir la noticia de que puede marcharse a casa a continuar recuperándose y a disfrutar del fin de año junto a sus seres queridos.

En todo momento, los hijos y la mujer de Raphael se han mostrado muy positivos con lo ocurrido. De hecho, en cada una de sus declaraciones han señalado que estaban a la espera de conocer los resultados concluyentes de las pruebas a las que se estaba sometiendo, pero que todo iba de momento bastante bien. De ser así, será el próximo viernes cuando podrá regresar a casa, quedándose este inesperado revés de salud en un susto que ha tenido en vilo tanto a sus fieles seguidores como a toda su familia durante más de una semana.

Raphael en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por ahora, se desconoce cuándo volverá a retomar sus compromisos profesionales. Y es que cabe recordar que tras este fallo cerebrovascular, Raphael se ha visto obligado a cancelar los dos conciertos que tenía previstos para cerrar el año en Madrid, concretamente el 20 y 21 de diciembre en el Wizink Center. Una decisión que no ha sentado del todo bien al cantante, según revelaron sus propios hijos. Jacobo reconocía que había sido como «si le hubieran cortado una pierna», al mismo tiempo que su hermano Manuel aseguraba que «se lo había tomado muy mal» aunque entendía la situación.