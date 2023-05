El mundo del fútbol está absolutamente rendido a la figura de Erling Haaland. El delantero noruego ha escrito su nombre con letras de oro en los anales de la historia al convertirse en el máximo goleador de la historia de la Premier League inglesa en una sola temporada. Con 35 goles (a falta de cinco partidos para el final de la liga) ha conseguido superar la marca de su predecesor. Su juego aplastante le ha hecho ganarse el apodo de Androide entre algunos periodistas deportivos. En definitiva, todo el mundo habla de él por su facilidad para perforar las redes rivales.

No es su indiscutible talento lo que nos ocupa en estas líneas, sino más bien todo lo que pasa en su vida cuando los focos se apagan. ¿Con quién pasa Haaland su tiempo? Dentro de su vida privada hay una persona de la que se ha hablado muy poco pero que tiene mucho peso. Responde al nombre femenino de Isabel Haugseng. Y sí, es su novia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @isabelhaugsengjohansen4

La joven y el futbolista del City se conocieron en la Noruega natal de ambos. Comparten pasión y dedicación por y para el fútbol ya que Isabel también juega de manera profesional. No a los niveles de Haaland, pero sí que se desenvuelve (y bastante bien) en el primer equipo del Bryne Fotballklubb. Este conjunto de la localidad nórdica fue el escenario en el que se conocieron ya que ambos coincidieron en las categorías inferiores, masculina y femenina respectivamente.

No es el jugador dirigido por Pep Guardiola uno de esos futbolistas que haga una exposición en redes habitual de su pareja. Prefiere guardarla en el anonimato, pero la novia de Haaland siempre ha estado junto a él en algunos momentos importantes en la vida del jugador: fichajes, firma de contratos multimillonarios o durante el parón por el Mundial de Qatar. Precisamente, el deportista tenía una gran ilusión por jugar su primera cita mundialista, pero Noruega no logró clasificarse. En su lugar, estuvieron en la mansión que él tiene en Marbella. Y es que el amor de Erling por España es otro de los aspectos que quizá no todo el mundo conozca.

Hace algunos meses que Haaland renovó su astronómica relación contractual con Nike. La rúbrica del contrato tuvo lugar en Londres y hasta allí se desplazó Isabel Haugseng. La pareja fue vista caminando por una de las calles más comerciales de la capital británica mientras hacían compras en el West End.

Quien conoce al futbolista nórdico asegura que es fiel: «Tiene el mundo a sus pies y las mujeres hacen cola para ser su pareja, pero es un chico muy sensato y tiene mucho sentido que esté con una chica de su ciudad natal a la que conoce desde hace años. Necesita poder confiar en las personas en su vida y solo concentrarse en el fútbol».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @isabelhaugsengjohansen4

En cuanto a la novia de Haaland, es una joven discreta con una silueta de infarto y que prefiere permanecer en segundo plano. No obstante, sí que ha trascendido que le gustan los looks de top crop y mini falda o pantalones ciclista a juego o usar pantalón cargo y jeans.