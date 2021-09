Ha sido, sin lugar a dudas, su gran noche. Y como tal, ha estado acompañado de sus seres queridos. El cantante Raphael ha presentado el primero de los cuatro episodios de su nuevo trabajo, ‘Raphaelismo’ en el Festival de Cine de San Sebastián, que este año celebra su 69 edición.

La serie documental que repasa la vida del artista llegará a la pequeña pantalla el próximo año gracias a Movistar. Se trata de un retrato íntimo que ahonda en algunas de las facetas más desconocidas de la carrera del artista: los éxitos, los secretos, los miedos y los sueños del cantante, que lleva ya seis décadas deleitando al público. Una serie que contará con material inédito, con implicación directa del propio Raphael y su familia.

El artista ha posado la alfombra roja en compañía de su esposa, Natalia Figueroa quien, para esta ocasión, se ha decantado por un llamativo vestido azul con capa. No han faltado los tres hijos del matrimonio, Jacobo, Alejandra y Manuel, que han asegurado estar muy contentos con el proyecto.

Por su parte, Raphael ha comentado que estaba algo nervioso. Horas antes del estreno, él mismo aseguró en rueda de prensa que, pese a llevar seis décadas sobre las tablas, no tiene intención de retirarse: «no me bajaré del escenario en varios años porque me enloquece y me gusta. Si Dios quiere y la pandemia nos deja, habrá muchas cosas nuevas mías», comentó. El cantante se ha mostrado encantado de estar en San Sebastián y ha reconocido que le encantaría venir más a menudo: “el clima y el ambiente de esta ciudad por estas fechas no me lo quiero perder más”, ha dicho.

Son muchos los rostros conocidos que han participado en este proyecto. Además de su familia, dan testimonio personalidades como Jaime Azpilicueta, Pedro Piqueras, Miguel Ríos, Bunbury, Andrés Calamaro, David Bisbal, Alaska, Iñaki Gabilondo e incluso el doctor Enrique Moreno. No es habitual ver a toda la familia junta en un acto de estas características ya que los tres hijos de Raphael y Natalia Figueroa prefieren optar por una actitud más discreta.

El primogénito del artista está muy ligado al mundo del espectáculo, aunque prefiere situarse siempre en un segundo plano. Por su parte, Manuel es el más mediático de todos, debido a su rol de responsable de A&R, director artístico y productor ejecutivo de Universal Music Spain. Mientras que Jacobo lleva tiempo separado de Toni Acosta, Manuel anunciaba recientemente su separación de Amelia Bono, una noticia que pillaba a muchos por sorpresa. A pesar de su separación, la pareja mantiene una excelente relación, de hecho, se les ha podido ver juntos disfrutando de unos días de descanso con sus cuatro hijos.