El año se encomienda a sus últimos días y es el momento perfecto para hacer balance de lo que ha dado de sí un 2021; de ver qué temas han estado encima de la mesa o qué ha despertado más curiosidad en la gente. Por eso, Google España ha elaborado un ranking para comprobar qué es lo que más se ha tecleado en la red en los últimos doce meses en diferentes categorías que a continuación reproducimos. Una pista: la pandemia deja de ocupar los primeros lugares -afortunadamente- en pro de una catástrofe natural o de eventos deportivos o ficciones destacadas.

Top búsquedas Generales

¿Qué es lo que más se busca en Google? Curiosamente, esta clasificación demuestra que estamos más condicionados por el clima de lo que nos pensamos. Y también que nos gusta mucho el deporte.

Tiempo mañana

Eurocopa

La Liga

Real Madrid

Roland Garros

Volcán La Palma

Bonoloto

Mbappé

Atlético de Madrid

NBA

Top búsquedas ¿Cuándo…?

En España somos de buscar las fechas que más nos interesan y qué mejor manera de hacerlo que tecleando en Google cuándo. En año de Eurocopa, la selección fue lo primero.

Cuándo juega España

Cuándo es el Black Friday

Cuándo me toca vacunarme

Cuándo juega el Madrid

Cuándo es Semana Santa

Cuándo vuelve Whatsapp

Cuándo juega el Barcelona

Cuándo empiezan las Olimpiadas

Cuándo es Carnaval

Cuándo sale el FIFA 22

Top búsquedas Deportistas

El fútbol sigue demostrando que es el deporte rey al acaparar casi todos los puestos de un ranking en el que se cuelan Rafa Nadal o la carismática Ana Peleteiro por su hito en Tokyo.

Mbappe

Eriksen

Rafael Nadal

Carlos Alcaraz

Ana Peleteiro

Paula Badosa

Dani Olmo

Simone Biles

Unai Simón

Xavi

Top búsquedas Cine, tv y series

En esta parte es interesante comprobar cómo los realities de Telecinco se han llevado gran parte de la curiosidad de los españoles en este 2021. Supervivientes y La Isla de las Tentaciones están entre las posiciones de privilegio del ranking elaborado por Google España. En clave ficción, destaca el fenómeno de El Juego del calamar por encima de cualquier otra serie.

Tokyvideo

Supervivientes

Love is in the air

La Isla de las Tentaciones

El juego del calamar

Secret Story

La última Tentación

Mask Singer

Los Bridgerton

Eternals

Top búsquedas ¿Cómo…?

La curiosidad más pura en forma de pregunta. El cómo refleja la parte cognitiva más demandante de información de nuestro cerebro. Echemos un vistazo a cuáles han sido.

Cómo se llama el martillo de Thor

Cómo saber si soy moroso

Cómo va el Madrid

Cómo va España

Cómo se llama la flor de la Acacia

Cómo van las elecciones en Madrid

Cómo conseguir el pasaporte covid

Cómo duerme una jirafa

flor del olivo cómo se llama

Cómo hacer pan

Top búsquedas Por qué

La búsqueda de razones que expliquen algo siempre es un básico a la hora de buscar en Google. En este 2021, la erupción de el volcán de La Palma ha llenado de curiosidad a los internautas. También la salida de Leo Messi del Barça o la ausencia de Melendi en uno de los programas de entretenimiento preferidos por la audiencia.

Por qué erupciona un volcán

Por qué sube la luz

Por qué se va Messi

Por qué Melendi no está en La Voz

Por qué duele el brazo con la vacuna

Por qué Cat estaba loca en Victorious

Por qué se celebra el Día de la Mujer

Por qué se me cierran las aplicaciones

Por qué ronronean los gatos

Por qué hay tantos terremotos en Granada