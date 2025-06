Eugenia Gil, nuera de Paloma Lago, ha roto por primera vez su silencio en medio de la creciente polémica que envuelve a la conocida presentadora. Captada por las cámaras de Gtres mientras caminaba hacia su trabajo este miércoles 11 de junio por las calles de Madrid, Eugenia ha sido preguntada por la situación de su suegra. Aunque visiblemente incómoda, se ha limitado a responder: «Cómo no la voy a apoyar, si es mi suegra», unas escuetas pero contundentes palabras que dejan entrever su postura en un momento especialmente delicado para la familia.

La situación gira en torno a la denuncia de Paloma Lago contra Alfonso Villares, ex consejero de la Xunta de Galicia, por una supuesta agresión sexual que, según la presentadora, habría tenido lugar bajo los efectos de sumisión química. Desde el principio, Lago ha insistido en que no recuerda con claridad lo sucedido, y que fue drogada sin su consentimiento en el contexto de un encuentro en un hotel durante una visita a Galicia. Sin embargo, las últimas revelaciones ponen en duda esta versión. Este mismo miércoles se ha hecho público el esperado informe toxicológico realizado tras la denuncia de Lago, y su contenido ha generado un fuerte impacto mediático.

Paloma Lago en la MBFWMadrid. (Foto: Gtres) Las pruebas concluyen que no se han encontrado rastros de ninguna sustancia que respalde la hipótesis de sumisión química. En otras palabras, el análisis toxicológico no detecta presencia de drogas habitualmente asociadas a este tipo de delitos, lo que debilita significativamente la versión inicial ofrecida por Paloma Lago. A ello se suma el hecho, confirmado por fuentes cercanas a la presentadora y revelado por el programa Tardear, de que Alfonso Villares habría amanecido en casa de Lago el día de los hechos, en la vivienda de Covas, en Ferrol. Fue allí donde los servicios sanitarios y la policía acudieron tras una llamada al 112 realizada por Javier, el hijo de la presentadora, alertado por el estado «desubicado» de su madre. Según el citado programa, Paloma Lago aseguró entonces que no había ocurrido nada, por lo que la policía no pudo actuar de oficio. Además, aunque se negó inicialmente a ser trasladada en ambulancia, terminó acudiendo sola al hospital, sin la compañía de Villares.

Ante esta avalancha de información, la familia se ha mantenido en silencio, al menos hasta ahora. La breve declaración de Eugenia Gil, aunque limitada, revela un posicionamiento firme en apoyo a Paloma Lago. A su vez, los abogados de Lago insisten en que aún hay elementos por esclarecer y que el informe toxicológico no descarta otras formas de coacción o abuso.

Eugenia Gil en Madrid. (Foto: Gtres)

Paloma Lago presentó la denuncia formal el pasado 2 de enero, varios días después de que supuestamente ocurrieran los hechos. El martes de la semana pasada, Alfonso Villares informó en una rueda de prensa, sin admitir preguntas, que había recibido una notificación del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En ella se le comunicaba su condición de investigado en un procedimiento judicial relacionado, según sus propias palabras, con «una situación que pertenece a mi ámbito estrictamente personal». Aunque el natural de Cervo defendió su «absoluta inocencia», en su intervención presentó su dimisión del cargo que ostentaba y pidió respeto para él y su familia. «Confío en que el proceso se resuelva lo más rápido posible y que pueda reincoporarme a mi vida política cuanto antes», dijo.