Estos zapatos tienen los días contados: el aviso de Inditex sobre lo que va a pasar en 2025

Estamos deseosas de estrenar ya las piezas compradas para la temporada de mayor frío. Y en cuestión de zapatos sabemos que las modas van y vienen. Y lo que se lleva ahora quizás esté out durante el año que viene. De hecho, hay zapatos que tienen los días contados, ya no se ven y están en oferta para deshacerse de ellos. Así nos lo hacen saber las prendas que tenemos en Inditex. Te contamos lo que ya no llevarás en tus pies y lo que sí durante el año que viene.

Aunque no es pecado si decides ponerte estos zapatos, porque además combinan con mucha ropa que seguro tienes en casa, debes tomar nota e ir a por otros zapatos que sí se llevarán durante el año que viene. Tanto en Zara como en Stradivarius, hay cantidad de ellos, y damos pista porque las bailarinas se perfilan como las estrellas para andar tanto este final de año como durante el próximo.

Anota: estos zapatos tienen los días contados

Zapatos con tacones muy altos y plataformas

Sí, los taconazos no ser irán así como así siempre quedan bien y nos elevan y permiten ganar altura, pero los de plataforma son los que menos veremos durante 2025.

Fueron lo más hace algunas décadas. No sabíamos salir de casa sin nuestras plataformas. Quedaban perfectas con vestidos largos y con jeans. Pero ahora se han quedado algo desfasadas porque se prima la comodidad por encima de muchas otras cosas.

Fuera los colores oro y plata

Aunque se siguen viendo prendas y zapatos en tonos metalizados, arrasaron durante 2023 y 2024, pero no será igual el año que viene. De manera que dejaremos de ver y llevar el oro y plata por otros colores algo más tradicionales como el negro.

Determinados zuecos: tienen los días contados

Estuvieron con nosotros durante el 80 y 90, y luego se fueron. Y hace bien poquito han vuelto a aparecer. No son los zapatos más cómodos del mundo y por esto se llevarán otros para 2025 que sean más cerrados y que nos permiten andar mucho mejor.

Los zapatos que llevaremos durante 2025

En cuestión de tendencias de zapatos para el año que viene, las bailarinas y sus derivados (mocasines, Merceditas…) sí van a ser las que veamos y despuntarán tanto a final de año como en todo 2025. De hecho ya han sido tendencia durante este 2024 como hemos visto en Zara.

Bailarina doble tira estampado animal

Zapato plano tipo bailarina en estampado animal. Tiras multiposición con hebillas. Se confeccionan en 100% poliéster con suela de 100% poliuretano termoplástico y plantilla de 85% poliuretano y 15% poliéster.

Bailarina piel tachas

Zapato plano tipo bailarina en piel. Tira con hebilla y detalle de tachas en el empeine. Acabado en punta redonda.

Cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente. El precio es de 39,95 euros.

Mules (no tienen los días contados)

Esos zapatos que tienen menos tacón pero son igualmente fashion son otros de los zapatos que se ven por todas las tiendas. Son muy elegantes y se llevan en cantidad de ocasiones porque, aunque nos elevan, no tienen el tacón tan alto como otras y permiten pasar largas jornadas de pie o andando.

Stiletto heel mules

Zapatos destalonados con tacón de aguja. Punta puntiaguda. Correa elástica en la espalda. Su precio es de 27,99 euros en varias tallas y hay las puedes comprar en Zara.

Mule de talón setino

Zapatos de tacón tipo mule de tejido con efecto satinado. Talón fino. Acabadas en punta. Altura del talón 6 cm. Su precio es de 29,95 euros en la web de Zara.

Mule tejido kitten

Zapato tacón kitten tipo mule en tejido. Acabado en punta. Altura del tacón: 3 cm. Se confecciona en 100% poliéster con forro de 100% poliuretano y suela de 100% poliuretano termoplástico con plantilla de 85% poliuretano y 15% poliéster. Su precio en dos colores para elegir es de 29,95 euros.

Zapatillas deportivas

Son la estrella del momento y de hace algunos años. Y las veremos también durante el año 2025. Las hay de diversos colores, alturas, diseños y van con todo lo que tienes, tanto si se trata de vestidos, faldas, pantalones, trajes chaqueta. Con las deportivas vamos a todos lados porque prima la comodidad y es lo que se demanda en este momento. Y por esto será caballo ganador de nuevo durante próximos años.

Bambas deportivas serraje

Zapatilla tipo bamba en serraje

Cierre mediante cordones. Altura de la suela: 1 cm. En dos colores su precio es de 39,95 euros.

Zapatillas deportivas plataforma

Zapatillas deportivas tipo bamba. Cierre mediante cordones. Altura de la suela: 3 cm su precio es de 25,95 euros.