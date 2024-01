El emotivo regalo de las Campos tras las Navidades más duras de sus vida

Las Campos han vivido las Navidades más duras de su vida. En estas fechas tan señaladas en las que los reencuentros familiares cobran protagonismo, Carmen Borrego y Terelu han tenido que hacer frente a la gran ausencia de su madre. La periodista María Teresa Campos falleció el pasado 5 de septiembre a los 82 años. Desde el día en el que el mundo de la comunicación se vistió de luto, sus hijas han estado más unidas que nunca. A pesar de la situación tan delicada, no todo ha sido tristeza en la vida de las hijas de la ‘reina de las mañanas’, ya que han recibido un regalo que las ha llenado de felicidad.

“Hemos sufrido lo más grande en Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo, pero cuando te la crees feliz, la noche de Reyes van y ponen el homenaje”, ha comenzado escribiendo Terelu Campos en su blog de la revista Lecturas. El 5 de enero, TVE estrenó un programa especial dedicado exclusivamente a María Teresa Campos. Un espacio que estuvo dirigido por Carmen Borrego y presentado por la mayor de las dos hermanas. “Fue un regalo, pero no dejó de ser un punto más de tensión para mí. Cuando empezó el programa todo ese estrés se convirtió en la cosa más hermosa que nos ha podido pasar en los últimos meses”, ha continuado diciendo.

A pesar de haberse convertido en uno de los mejores regalos que las hermanas han podido recibir estas Navidades, Terelu Campos ha estallado contra TVE por el día que escogieron para difundir el homenaje de su madre: “El día 4 de enero me enteré de que el homenaje que hemos grabado de mi madre se iba a emitir al día siguiente. Con todos mis respetos a la cadena que lo ha emitido: ya podía haberlo pensado antes y haberlo promocionado con más tiempo. La promoción es fundamental en los medios públicos. Teníamos menos de 24 horas para que la gente se enterara de la emisión, así que no nos quedó otra que tirarnos a la piscina”, ha escrito la excolaboradora de Sálvame.

“Luego hubo una parte que me tranquilizó, después de hablar con mi hermana. A nuestra madre lo que más le gustaba del mundo eran la noche y el día de Reyes”, ha relatado Terelu Campos sobre uno de los días más especiales de su madre. “Odiaba que le dijeran que era la reina de las mañanas, pero le volvía loca ser una reina maga. Era, a la vez, Melchor, Gaspar y Baltasar. Si hubiera habido cinco reyes más, los hubiera sido también. Empezaba a comprar los regalos de reyes a primeros de octubre. Cuando llegaba el 6 de enero, cada uno nos podíamos tirar 40 minutos abriendo regalos”, ha confesado. Esta ilusión de la periodista no se ha ido con ella, ya que sus hijas han heredado esta faceta de “reina maga”: “Mi madre nunca fue normal en eso y cuando mi hermana y yo tuvimos hijos tampoco lo fuimos. Ella era capaz de darte un jersey de lana en el mes de junio porque no se acordaba dónde lo había guardado y le aparecía seis meses después”, ha terminado diciendo la madre de la hija de Alejandra Rubio.