Daniel Illescas, uno de los influencers más reconocidos de nuestro país, dio su saltó a la televisión hace escasos días con motivo del estreno de MasterChef Celebrity, el mítico programa de Radio Televisión Española (RTVE) que ha puesto en curso su octava edición. Pues se trata de uno de los aspirantes a las cocinas del talent culinario que, cuenta, nuevamente, con Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera como miembros del jurado.

A su lado, completan el cásting de concursantes personalidades tan reconocidas como los actores Jorge Sanz, Eduardo Casanova, Miguel Diosdado y Laura Londoño, conocida por su papel de Gaviota en la telenovela, Café con aroma de mujer; las modelos Palito Dominguín, Blanca Romero y Sandra Gago; la aristócrata y empresaria Genoveva Casanova; el dúo cómico Los Morancos, Jorge y César Cadaval; la presentadora Toñi Moreno; el ex torero Jesulín de Ubrique; la presentadora e influencer Tania Llasera y el jinete Álvaro Muñoz Escassi.

Los concursantes de la octava edición de ‘MasterChef Celebrity’ / Gtres

Illescas nació en Barcelona el año 1993 y, si bien ahora está centrando en su faceta como creador de contenido de forma profesional -reúne a más de un millón de seguidores en Instagram-, también ha trabajado como modelo, dependiente en una tienda de ropa y cajero en un supermercado. Una experiencia que le sirvió, además de para labrar su futuro actual, para sacar a su familia adelante y lidiar con sus problemas de infancia y, sobre todo, de adolescencia, que estuvo marcada por la separación de sus padres. «Mis padres se separaron cuando yo tenía más o menos dieciséis años y mi hermano, Joel, unos ocho. Vivir el divorcio de tus padres, sobre todo cuando no se llevan bien, siempre es traumático para un adolescente», relata en su libro, Be part of it, donde ahonda en algunos de los detalles más íntimos y desconocidos de su vida.

La ruptura de sus progenitores provocó que Daniel tuviera que elegir entre irse a vivir a Castellón con su madre, o a un pueblo de la periferia de Barcelona con su padre. Lejos de decidir, el influencer optó por mudarse con su abuela, la iaia Carmen, su máximo apoyo y a quien siempre tiene presente en sus redes sociales. «Mi abuela, la iaia Carmen, se ofreció a acogerme en su casa de Barcelona, en el barrio de Poblenou».

Daniel Illescas en el FesTVal de Vitoria / Gtres

En la crónica social, Daniel Illescas se coló en la primera línea en 2021, cuando se conoció que había comenzado una relación sentimental con Laura Matamoros después de que ésta anunciara su ruptura con el padre de sus dos hijos, Benji Aparicio. El suyo, no obstante, fue un romance muy breve». Le deseo lo mejor. Se acabó el amor y hay que vivir y disfrutar de la vida por separado. O se afianza una relación, o tomas esta decisión», expresó la hija de Kiko Matamoros sobre el catalán.

En la actualidad, el corazón de Daniel Illescas lo ocupa la también influencer y modelo Katia Gutiérrez-Colomer, a quien conoció durante una campaña publicitaria en Ibiza, según desveló la joven en una entrevista para la revista ¡Hola!. «Dani y yo coincidimos, hace unos años, en Ibiza, trabajando para una campaña y, hace un tiempo, nos empezamos a conocer mejor. Diría que lo que más me gusta de él es que nos entendemos muy bien. Al final, él también trabaja en este sector y eso hace que nos ayudemos mutuamente», expresó.